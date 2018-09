Kosi najboljši Slovenec na južnoameriškem pokalu

Zmagal je na drugem smuku

6. september 2018 ob 13:16

La Parva - MMC RTV SLO, STA

Slovenski smučarji v hitrih disciplinah so na pripravah v Čilu v zadnjih dveh dnevih nastopili na tekmah južnoameriškega pokala. V ospredju je bil Klemen Kosi.

Na drugem smuku v La Parvi, na katerem so merili čase, je 27-letni Mariborčan ugnal vse tekmece in slavil pred Nemcema Dominikom Schwaigerjem in Josefom Ferstlom. Na četrto mesto se je zavihtel Boštjan Kline, ki je za reprezentančnim kolegom zaostal 0,37 sekunde. Miha Hrobat je bil 14., Tilen Debelak 24., Nejc Naraločnik pa 30.

Na prvi moški smukaški tekmi je bil najviše uvrščen Hrobat, ki je za zmagovalcem Schwaigerjem zaostal 0,34 sekunde in zasedel sedmo mesto. Kosi je pristal dve mesti niže, Kline je bil 11., Naraločnik 20., Debelak pa 25. Drugo mesto sta si razdelila Francoz Blaise Giezendanner in Srb Marko Vukičević.

Smučarji so opravili še z dvema superveleslalomoma. Na prvi tekmi dneva je Kosi zasedel četrto mesto. Njegov zaostanek za zmagovalcem Andreasom Sanderjem je znašal 0,97 sekunde. Martin Čater je pristal na 9., Debelak na 11., Kline pa na 14. mestu. Hrobat in Naraločnik sta ostala brez uvrstitev.

V drugo je bil najhitrejši Francoz Johan Clarey, Kosi pa je zasedel tretje mesto (+1,05). Kline je bil šesti, Čater 8., Hrobat 12., Naraločnik 26., Debelak pa 29.

R. K.