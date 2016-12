Kot na vsako tekmo tudi na turnejo Domen povsem neobremenjen

Peter Prevc pri skokih pogreša avtomatiko

28. december 2016 ob 07:11

Planica - MMC RTV SLO

Drugič zapored na tradicionalno turnejo štirih skakalnic rumeno majico prinaša Slovenec. Lani je bila v lasti Petra Prevca, letos pa jo nosi njegov mlajši brat Domen.

Novoletna turneja je tradicionalno vsakoletno tekmovanje in eden izmed vrhuncev skakalne sezone. Letos je na sporedu že 65. izvedba prestižnega tekmovanja na dveh nemških in dveh avstrijskih skakalnicah. Kot je to v navadi, se bo turneja začela v Oberstdorfu in se prek Garmisch-Partenkirchna in Innsbrucka končala 6. januarja v Bischofshofnu. Le šestkrat doslej je bil vrstni red drugačen oziroma so bile kakršne koli spremembe.

Zmaga na turneji je nekaj posebnega. Gre za specifično tekmovanje, ki je zelo naporno, saj si tekme sledijo v zgoščenem ritmu. Prost je namreč le en dan. Vsaka tekma normalno šteje za svetovni pokal, vsak skok na posamezni tekmi oziroma ocena pa gre v skupni seštevek, ki odloča o končnem zmagovalcu. Tako veliko prostora za spodrsljaje ni. Treba je narediti osem vrhunskih skokov.

Domen na tekmah vedno sproščen

V vlogi prvega favorita na turnejo prihaja Domen Prevc. 17-letni mladenič letos skače imenitno, saj je že štirikrat zmagal v svetovnem pokalu. Na prvo tekmo prihaja tudi z lepim naskokom v skupni razvrstitvi, kjer ima pred Danielom Andrejem Tandejem že 158 točk prednosti, dodatnih 51 pa zaostaja Stefan Kraft, ki je turnejo dobil pred dvema letoma.

Čeprav novoletna turneja pomeni enega izmed vrhuncev zime, pa se najmlajši izmed bratov Prevc posebej ne obremenjuje in tudi ne čuti nobenega pritiska. "Večkrat sem že povedal, da grem vedno enako na tekmo. Ne vem, zakaj bi se s čimer koli obremenjeval. Vedno sem sproščen. Tako grem na vsako tekmo. To so le štiri tekme na kupu. Sledijo druga drugi in posamezni skoki skupaj štejejo. Le to," je v svojem slogu sproščeno pred turnejo povedal Domen, ki bo na naslednji tekmi že skakal z novimi čevlji.

Neobremenjenost Domnov adut

Domen, ki ob rezultatih navdušuje tudi z modernim načinom skakanja, ko se agresivno "uleže" med smuči, je bil sicer na novoletni turneji najbolje uvrščen v Bischofshofnu, kjer je bil lani šesti. Čeprav je trenutno najboljši skakalec na svetu, pravi, da vse ostaja popolnoma enako. Ob napornem ritmu tekem skuša narediti še kaj za šolo. Kot pravi, vedno (optimistično) vzame s sabo tudi zvezke, vendar pa se domov vrne z le kakšnimi desetimi prebranimi stranmi. Zvezki bodo njegovi sopotniki tudi na novoletni turneji, ko bo skušal kot tretji Slovenec osvojiti zlatega orla.

To je pred 20 leti uspelo Primožu Peterki, lani pa je v fantastični sezoni turnejo osvojil Peter Prevc. Tudi on poudarja, da je Domnova največja prednost neobremenjenost, da "se ne sekira, kaj se okoli njega dogaja in je tako popolnoma osredotočen". "Manj ko ga obremenjuješ, bolje je," pravi Peter, ki pa se je po sanjski lanski zimi znašel v krizi. "Veliko je teorij. Vse skupaj razglabljati nima smisla, kaj bi lahko bilo. Moram rešiti stanje s skakalnico, da se sprijaznim ter da se telo in glava povežeta," je povedal 24-letnik iz Dolenje vasi, ki ne želi govoriti o tem, kaj bi bilo, če se kar koli ne bi zgodilo.

Peter pri skokih pogreša avtomatiko

Tu je imel v mislih dva padca. Prvič je padel leta 2012 na letalnici v Oberstdorfu, ko se je pri ekstremni daljavi poškodoval, nato pa nič do letos, ko je padel dvakrat v enem mesecu. V Ruki je vodil po prvi seriji in nato končal v snegu, a vseeno zasedel tretje mesto, sicer pa bi zmagal. Toda zdaj je, kar je, kot pravi. "Slej kot prej se zgodi in pride kriza. Ni "fajn", a treba je upati, da se čim prej reši," trezno razmišlja Peter.

Prvič doslej je izpustil četrtkovo državno prvenstvo v Planici, ko se je malce umaknil, sicer pa je čas med Engelbergom in novoletno turnejo namenil treningom: "Ni časa, da bi se človek umiril in da bi ozavestil stvari. Lahko prideš in ti dva skoka na treningu odlično uspeta. Potem pa je na tekmi, kjer je dodaten pritisk, ki si ga sam nalagaš, drugačen ritem in je v glavi neki klik, da ne dela avtomatika. Pri skokih pa vemo, da se mora veliko stvari zgoditi samodejno. Odskok je kratek in mogoče sploh ni časa, da pride vse od živcev do možganov, ampak se mora vse samodejno sprožiti."

Trud se je Cenetu obrestoval

Prvič bodo na turneji nastopili vsi trije bratje Prevc, saj si je z dobrimi nastopi v celinskem pokalu, ko je Sloveniji tudi priskakal dodatno kvoto sedmega skakalca, mesto priboril Cene. Sicer je pred leti že skakal na prestižnem tekmovanju, a tedaj brez uspeha, zdaj pa si obeta, da bo nadaljeval niz, ko je v Engelbergu dvakrat osvojil točke svetovnega pokala: "Odhajam z enakimi pričakovanji kot na vsako tekmo svetovnega pokala. Želim pokazati najboljše, kar znam. Bomo pa videli, kaj bo to prineslo. Vesel sem, da se mi je uspelo vrniti med to svetovno elito. Trudil sem se in sem zadovoljen, da sem tu."

Tako kot Domen čas ob skakanju Cene posveča šolanju, le da je on že študent. Uspešno je zaključil letnik elektrotehnike, ko je dejal, da so mu šli tudi profesorji zelo na roko, letos pa mu preprosto zmanjkuje časa. Tako je zdaj bolj obstranska zadeva, kot pa pove, je to zanj kar konjiček.

Tepeš zadovoljen s konstantno formo

Ob bratih Prevc je letos točke osvojil le še Jurij Tepeš, ki je zadovoljen s konstantnostjo, kar je pogrešal v preteklih letih. Tako kot je upal, da bodo njegovi skoki konstantni in mu je to uspelo doseči, zdaj upa, da bo tudi na turneji nastopal bolje, kot je v preteklosti: "Nimam posebnih pričakovanj. Seveda si želim čim večkrat osvojiti točke. Te skakalnice, še posebej Oberstdorf, mi ne ležijo posebej. Upam, da bom boljši kot prejšnja leta. Namen je dobro odskakati celotno turnejo, kar mi v preteklosti ni, vmes sem moral hoditi tudi domov na treninge."

Goran Janus je v ekipo uvrstil še prerojenega Jerneja Damjana, ki je v četrtek postal celo državni prvak, ter Anžeta Semeniča in Roka Justina, ki sta si mesto izborila z dobrimi predstavami v celinskem pokalu.

Spored novoletne turneje

Četrtek ob 16.45:

Oberstdorf, kvalifikacije

Petek ob 16.45:

Oberstdorf, prva tekma turneje

Sobota ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Nedelja ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, druga tekma turneje

Torek, 3. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Sreda, 4. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, tretja tekma turneje

Četrtek, 5. januarja, ob 16.45:

Bischofshofen, kvalifikacije

Petek, 6. januarja, ob 16.45:

Bischofshofen, četrta tekma turneje

Tilen Jamnik