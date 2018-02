Koukal v polfinale popeljal Češko, Noreau Kanado, Reimer pa Nemčijo

21. februar 2018 ob 05:52,

zadnji poseg: 21. februar 2018 ob 16:12

Pjongčang - MMC RTV SLO

Češki hokejisti so se na olimpijskem turnirju uvrstili v polfinale, potem ko so po kazenskih strelih premagali ZDA s 3:2. Tam jih čakajo Rusi, ki so s 6:1 nadigrali Norveško. Preboj v polfinale je uspel tudi Kanadi in Nemčiji.

Redni del srečanja med Češko in ZDA se je končal z 2:2. Ker tudi v podaljšku ni bilo odločitve, so o potniku v polfinale odločali kazenski streli. Uspešnejši so bili Čehi, natančneje Petr Koukal, ki je edini zatresel mrežo. Razmerje strelov je bilo 29:20 za Češko.

Rusi že v prvi tretjini dosegli tri gole

Rusi so vse dvome o zmagovalcu razblinili že v prvi tretjini, ko so zadeli Mihail Grigorenko, Nikita Gusev in Vjačeslav Vojnov. Norvežani so v 28. minuti znižali zaostanek prek slovenskega krvnika Alexandra Bonsaksna, vendar je že dobro minuto pozneje odgovoril Serge Kalinin. Izid druge tretjine je v 34. minuti postavil Nikita Nesterov. Edini gol v zadnji tretjini je v 54. minuti dosegel Ivan Telegin. Razmerje v strelih na gol je bilo 32:14.

Noreau mož odločitve

Branilka naslova Kanada je z 1:0 ugnala Finsko. Edini zadetek je padel v 41. minuti, ko je Eric O'Dell v buliju osvojil plošček, ta je prišel do branilca Maxima Noreauja, ta pa ga je nato z močnim strelom poslal za hrbet finskega vratarja Mikka Koskinena. Finci so nato jalovo napadali za izenačenje. Razmerje strelov je bilo 30:21 za Kanado.

Reimer nemški junak

Še bolj napeto je bilo na obračunu med Švedsko in Nemčijo, ki je na koncu slavila v podaljšku s 4:3, potem ko je Patrick Reimer zadel v 62. minuti. Pred tem so Nemci vodili z 2:0 in 3:1, a so se Švedi rešili s tremi goli v zadnji tretjini. Razmerje strelov je bilo 34:25 za Švede.

Petkova polfinalna para sta Češka - Rusija in Nemčija - Kanada.

ČETRTFINALE

ČEŠKA - ZDA

*3:2 (1:1, 1:1, 0:0)

Kolar 16., Kundratek 29.; Donato 7., Slater 31.

* - po kazenskih strelih



RUSIJA - Norveška

6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Grigorenko 9., Gusev 14., Vojnov 20., Kalinin 29., Nesterov 34., Telegin 53.; Bonsaksen 28.

Švedska - NEMČIJA

*3:4 (0:2, 0:0, 3:1)

Lander 47., Hersley 50., Wikstrand 52.; Ehrhoff 14., Nöbels 15., Kahun 49., Reimer 62.

* - v podaljšku



KANADA - Finska

1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Noreau 41.

POLFINALE

Petek ob 8.40:

ČEŠKA - RUSIJA

Ob 13.10:

NEMČIJA - KANADA

Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 13.10, finale pa v nedeljo ob 5.10.

