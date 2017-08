Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Klemen Čebulj bo bržkone izpustil evropsko prvenstvo. Foto: fivb.com

Kovač ne računa več na poškodovanega Čebulja

Pred odhodom na EP še tekmi s Srbijo

16. avgust 2017 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, RTV SLO

Za slovensko reprezentanco je dober mesec priprav, ki jih bodo sklenili v Srbiji. Počasi se oblikuje ekipa, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu na Poljskem.

Z izbrano vrsto trenira tudi Jan Klobučar, zaradi poškodbe manjkata Matej Kök in eden pomembnejših členov reprezentance Klemen Čebulj. Zelo malo možnosti je, da bi sprejemalca, ki je bil tudi član srebrne ekipe v Bolgariji, videli na Poljskem. "Ne računam nanj, ker ga ni na pripravah in treningih. Ni težava le v poškodbi, težava je psihološka. Nihče ga ne more prepričati, da se ne bo znova poškodoval," je za TV SLO povedal slovenski selektor Slobodan Kovač.

Časa do prvenstva ni več veliko, a strokovnjaki opozarjajo, da zaradi slabše trenutne pripravljenosti še ni treba biti plat zvona. Kaj trenutno igralce najbolj muči? "Utrujenost, bi rekel. Treniramo trdo in veliko. Zdaj mislim, da bomo malce spustili in upam, da prišli v tisto želeno formo že na začetku prvenstva," je za TV SLO povedal Mitja Gasparini.

Več v prispevku Marjete Hočevar.

Evropsko prvenstvo se bo začelo 24. avgusta. Slovenija je v skupini s Španijo, Rusijo in Bolgarijo.

Pripravljalni tekmi



Četrtek (Beograd):

SRBIJA - SLOVENIJA



Petek (Beograd):

SRBIJA - SLOVENIJA



Tekmi bosta za zaprtimi vrati.

R. K.