Kovačevi varovanci pred SP-jem v najboljši formi doslej

Avgusta proti Gianijevi Nemčiji

1. avgust 2018 ob 17:43

Maribor

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se že več kot dva tedna pripravlja na septembrsko svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji. Selektor izbrane vrste, Slobodan Kovač, je z dosedanjim delom zadovoljen, prav tako tudi s pristopom in motiviranostjo svojih varovancev.

Reprezentanca se od 16. julija pripravlja v Kranjski Gori. Tam bodo do petka. Sledila bo selitev v Maribor, treningi pa bodo v Hočah. V ponedeljek se bodo zbrali v Mariboru in v štajerski prestolnici ostali nekaj več kot dva tedna.

"Mislim, da nam gre dobro. Predvsem zato, ker so fantje čez poletje dosledno izvajali program, kar so potrdila tudi testiranja. Profesorji z ljubljanske Fakultete za šport so nas še posebej pohvalili. Sicer pa je za nami drugi teden priprav in smo že v tretjem. Mislim, da fantje delajo dobro in da je forma boljša, kot sem pričakoval. Igralci so tudi izjemno motivirani. Morda lahko celo rečem, da je stanje v primerjavi z dosedanjimi reprezentančnimi akcijami najboljše. Upam, da bodo še naprej delali tako zavzeto, saj šele zdaj prihaja čas za piljenje tehničnih podrobnosti, pri čemer do zdaj nismo mogli veliko delati, saj smo morali poskrbeti za telesno pripravljenost in osnovno vadbo tehnike. Čakajo nas naporni treningi in tako bo vse do svetovnega prvenstva," je prvi del priprav ocenil Kovač.

Slovenskemu selektorju bodo tekme dale prve ocene, predvsem o igralcih, ki jih šele bolje spoznava. "Za zdaj še ne vem, kako bo videti ekipa za svetovno prvenstvo. Od odbojkarjev s širšega spiska z nami ni več le Roka Možiča, ki sem ga na priprave poklical zato, ker sem ga želel videti. Lahko rečem, da sem imel kaj videti, gre za velik talent in igralca, ki bo že prihodnje leto konkurenčen, da ga uvrstimo v reprezentanco. Kar se tiče drugih fantov lahko le rečem, da si vsi zaslužijo mesto v ekipi, ki bo potovala v Italijo," dodaja Kovač.

Prvi uradni pripravljalni tekmi bo slovenska reprezentanca odigrala proti evropskim podprvakom, Nemcem, ki jih zdaj vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. Ekipi se bosta srečali 23. in 24. avgusta v Nemčiji.

Močan mednarodni turnir v Stožicah

Po obračunih z Nemčijo se bo slovenska izbrana vrsta vrnila domov in sklepni del priprav opravila v Ljubljani, kjer bo pred odhodom na svetovno prvenstvo še močan mednarodni turnir, Ljubljana Volleyball Challenge. Potekal bo od 6. do 8. septembra, Slovenija pa bo v Areni Stožice gostila vrhunske reprezentance, kot so ZDA, Kanada in Iran.

