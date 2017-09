Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Jaroslav Kovačič se je veselil izjemnega tretjega mesta. Foto: Triatlonska zveza Slovenije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kovačič od pekla do izjemnega maratona in brona

Denis Šketako odstopil zaradi težav z menjalnikom

10. september 2017 ob 14:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jaroslav Kovačič je na evropskem prvenstvu v dolgem triatlonu na Nizozemskem osvojil bronasto medaljo, potem ko je zadnjo disciplino, maratonski tek, opravil v dveh urah in 45 minutah.

"Deževno jutro je obljubljalo triatlon, poln sprememb. Plavanje je bilo enostavno in najudobnejše. Iz vode sem prišel v vodilni četvorki. Veter, dež in mraz so botrovali, da je vsak med nami imel svetle in temne trenutke. Moj temni je bil prvi krog kolesa, kjer nikakor nisem dosegel želenega območja, noge so bile prazne in brez volje. Počasi se je krhala tudi glava. Padel sem na 6.,7., 8. mesto. Nekako sem zbral misli in prepričal samega sebe, da še vedno lahko izvlečem dobro tekmo, saj sta bila Skipper in Zemcev blizu. Kolesarski del sem končal kot peti, nato pa dobro tekel. Noge so bile lahkotne, dihanje umirjeno. Vseh 6 krogov sem odtekel enakomerno in ciljno črto prečkal tretji. Neverjetno!" je povedal 33-letni Kovačič.

Branilec naslov z lanskega EP-ja Denis Šketako je odstopil: "Težave z menjalnikom kolesa so bile prevelike. Poleg tega je bila zelo slaba označba kolesarske proge, tako da smo bili tekmovalci prepuščeni sami sebi. Osebno sem šestkrat zgrešil smer v 90 kilometrih. Vmes smo celo hodili čez gozd, skakali čez bankine, da smo se priključil nazaj."

Zmagal je Britanec Joe Skipper, srebro je osvojil Ukrajinec Viktor Zemcev.

T. O.