Kraft globus potrdil s poletom, dolgim 250 m, Prevc in Tepeš med 10

V finalu nastopilo osem skakalcev, serija nato odpovedana

26. marec 2017 ob 06:54,

zadnji poseg: 26. marec 2017 ob 11:18

Planica - MMC RTV SLO

Planiški praznik se je končal s posamično tekmo, na kateri so zaradi vetra izpeljali le eno serijo. Zmagovalec tekme in sezone svetovnega pokala je Stefan Kraft.

23-letni Avstrijec, ki je tudi najboljši v seštevku poletov, je še enkrat dokazal, da je bil to zimo prvi skakalec, saj je pristal pri 250 metrih in slavil osmo zmago v letošnji sezoni. Drugouvrščenega Nemca Andreasa Wellingerja (235 m) je ugnal za osem točk. Tretji je bil neuničljivi Japonec Noriaki Kasai (239 m). Kamil Stoch, ki bi le ob neverjetnem razpletu še lahko dobil veliki kristalni globus, je bil peti (225,5 m). Po dveh sončnih dnevih je bilo v Planici oblačno, termika ni bila več prava, na koncu je nagajal še veter. A to ni preveč užalostilo gledalcev, tokrat jih je bilo okrog 20 tisoč. v vseh štirih dneh planice pa 75 tisoč.

poskusna 1. serija 2. serija Anže LANIŠEK 205,5 212,5 206,5 Jernej DAMJAN 207,5 212,0 226,0 Jurij TEPEŠ 232,5 231,5 - Domen PREVC 223,0 226,5 - Peter PREVC 220,0 229,0 -

P. Prevc zadovoljen z zadnjim skokom te zime

Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc, šesti. Poletel je 229 metrov daleč in bil zadovoljen s svojim nastopom. "Všeč mi je, da sem sezono končal z lepim skokom in nadpovprečnim rezultatom." Jurij Tepeš, ki je skakal z višjega zaletišča kot Prevc, je pristal pri 231,5 metra in končal na osmem mestu. "Oba sta naredila najboljše polete v letošnji Planici," je bil zadovoljen trener Goran Janus.

V finalu nastopilo osem skakalcev

Domen Prevc, v skupnem seštevku najboljši Slovenec (6. mesto), je osvojil 17. mesto, Jernej Damjan 24. in Anže Lanišek 25. V finalu je nastopilo le osem skakalcev, žirija je nato presodila, da je veter preveč spremenljiv in direktor tekem svetovnega pokala Walter Hofer je kameram nakazal, da je tekma končana. Priložnost sta v finalu od Slovencev dobila Lanišek in Damjan, Damjan se je zelo razveselil 226 metrov dolgega poleta.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 250,0 244,3 2. A. WELLINGER NEM 235,0 236,2 3. N. KASAI JAP 239,0 223,9 4. M. EISENBICHLER NEM 243,0 232,2 5. K. STOCH POL 222,5 216,8 6. P. PREVC SLO 229,0 211,9 7. R. JOHANSSON NOR 232,0 211,8 8. J. TEPEŠ SLO 231,5 209,9 9. J. A. FORFANG NOR 225,0 209,6 10. A. FANNEMEL NOR 224,0 207,9 11. P. ZYLA POL 228,5 206,7 12. M. HAYBÖCK AVT 225,5 204,0 ... 17. D. PREVC SLO 226,5 193,8 24. J. DAMJAN SLO 212,0 189,5 25. A. LANIŠEK SLO 212,5 185,0

Svetovni pokal, skupni vrstni red: 1. S. KRAFT AVT 1.665 točk 2. K. STOCH POL 1.524 3. D. A. TANDE NOR 1.201 4. A. WELLINGER NEM 1.161 5. M. KOT POL 985 6. D. PREVC SLO 963 7. M. HAYBÖCK AVT 814 8. M. EISENBICH. NEM 807 9. P. PREVC SLO 716 10. M. FETTNER AVT 703 ... 20. J. TEPEŠ SLO 326 28. J. DAMJAN SLO 149 33. A. LANIŠEK SLO 98 40. C. PREVC SLO 67 45. A. SEMENIČ SLO 41 67. B. PAVLOVČIČ SLO 3 Vrstni red v poletih (5/5): 1. S. KRAFT AVT 445 točk 2. A. WELLINGER NEM 333 4. K. STOCH POL 279 4. N. KASAI JAP 230 5. P. PREVC SLO 196 8. J. TEPEŠ SLO 144 9. D. PREVC SLO 138 18. J. DAMJAN SLO 55 26. A. SEMENIČ SLO 33 31. A. LANIŠEK SLO 23 41. C. PREVC SLO 7

Pokal narodov: 1. POLJSKA 5.833 točk 2. AVSTRIJA 5.586 3. NEMČIJA 5.513 4. NORVEŠKA 4.415 5. SLOVENIJA 3.713

