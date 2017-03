Kraft osvojil tudi Planico; Peter Prevc deseti

V soboto ob 10.00 ekipna tekma

24. marec 2017 ob 10:35,

zadnji poseg: 24. marec 2017 ob 18:00

Planica - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Avstrijec Stefan Kraft je zmagovalec petkove tekme smučarjev skakalcev za svetovni pokal v Planici. Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc na desetem mestu.

23-letni Kraft, vodilni v skupnem seštevku, je z zmago v sončni Planici pred približno 16.000 gledalci še korak bližje velikemu globusu. Avstrijec je bil edini, ki je v obeh serijah (243,0/240,5) preskočil mejo 240 metrov.

Kraft zelo blizu obema globusoma

Kraft je slavil zmago pred Nemcema Andreasom Wellingerjem in Markusom Eisenbichlerjem. Kraft ima tako eno tekmo pred koncem sezone v skupnem seštevku 86 točk naskoka pred Poljakom Kamilom Stochom (1.565:1.479), ki je bil tokrat peti. Še večja je Kraftova prednost v poletih, v katerih Wellinger zaostaja za 92 točk.

Kraft: Rad imam Planico

"Čeprav je videti tako, ni bilo lahko. Včeraj mi ni šlo tako dobro, danes pa sta mi uspela dva odlična skoka. Rad imam Planico. Razmere in vzdušje tukaj so sijajni," je po sedmi zmagi v sezoni in enajsti v karieri dejal Kraft.

Do točk še štirje Slovenci

Poleg Prevca so se v finale uvrstili še štirje Slovenci, a (nekoliko) zaostali za pričakovanji. Domen Prevc je bil 20., Anže Semenič 21., Jernej Damjan 22. in Jurij Tepeš 26. Prekratek je bil le 37. Tilen Bartol (199,0 m).

Peter ni najbolj zadovoljen

"Očitno je pri meni vse tako, kot je bilo celotno sezono. Tudi tokratni rezultat je takšen, kakršen sem v skupnem seštevku. Moram reči, da nisem najbolj zadovoljen. Tukaj, v Planici, sem več pričakoval v drugem delu leta. Da bi me bolj odneslo in da bi bolj užival," je ocenil Peter Prevc, najboljši Slovenec na petkovi tekmi.

Janus: V prvi seriji smo ga 'pobiksali'

"Čakal sem na boljše skoke. V prvi seriji smo ga 'pobiksali', po domače povedano. A v tem trenutku je to, to. Jaz se jutri nadejam boljših skokov," pa je dejal glavni slovenski trener Goran Janus.

Na ekipni tekmi Semenič, Tepeš in brata Prevc

V soboto (10.00) bo na sporedu ekipna tekma, na kateri bodo slovenske barve branili Semenič, Domen Prevc, Tepeš in Peter Prevc.

V nedeljo (10.00) je na sporedu še finale sezone, v katerem bo nastopilo le 30 najboljših skakalcev.

SMUČARSKI SKOKI SVETOVNI POKAL PLANICA, petkova tekma

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 243,0/240,5 490,2 2. A. WELLINGER NEM 235,0/235,0 480,4 3. EISENBICHLER NEM 243,5/236,0 461,8 4. N. KASAI JAP 221,0/235,5 453,3 5. K. STOCH POL 229,5/227,0 452,1 6. M. HAYBÖCK AVT 223,0/237,0 439,5 7. P. ZYLA POL 225,0/223,5 439,1 8. R. JOHANSSON NOR 228,0/225,0 437,3 9. A. FANNEMEL NOR 243,0/215,0 430,5 10. P. PREVC SLO 218,5/226,0 429,8 ... 20. D. PREVC SLO 212,0/229,0 405,6 21. A. SEMENIČ SLO 229,5/221,0 404,2 22. J. DAMJAN SLO 217,5/221,0 401,5 26. J. TEPEŠ SLO 214,5/217,0 392,4 37. T. BARTOL SLO 199,0 171,5

Prva serija: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 243,0 230,8 2. A. WELLINGER NEM 235,0 223,4 3. EISENBICHLER NEM 243,5 214,6 4. K. STOCH POL 229,5 213,1 5. A. FANNEMEL NOR 243,0 212,7 6. R. JOHANSSON NOR 228,0 204,7 7. P. ZYLA POL 225,0 203,5 8. N. KASAI JAP 221,0 203,0 9. R. KOUDELKA ČEŠ 222,0 200,2 10. P. PREVC SLO 218,5 199,6 ... 22. A. SEMENIČ SLO 229,5 190,8 23. J. DAMJAN SLO 217,5 189,8 24. J. TEPEŠ SLO 214,5 188,5 25. D. PREVC SLO 212,0 184,8 37. T. BARTOL SLO 199,0 171,5

Vrstni red v poletih (4/5): 1. S. KRAFT AVT 345 točk 2. A. WELLINGER NEM 253 4. K. STOCH POL 234 4. N. KASAI JAP 170 5. M. HAYBÖCK AVT 162 6. P. PREVC SLO 156 7. D. PREVC SLO 124 9. J. TEPEŠ SLO 112 18. J. DAMJAN SLO 48 23. A. SEMENIČ SLO 33 32. A. LANIŠEK SLO 17 40. C. PREVC SLO 7

SKUPNI VRSTNI RED Po 25. tekmi (od 26): 1. S. KRAFT AVT 1.565 točk 2. K. STOCH POL 1.479 3. D. A. TANDE NOR 1.201 4. A. WELLINGER NEM 1.081 5. M. KOT POL 967 6. D. PREVC SLO 949 7. M. HAYBÖCK AVT 792 8. M. EISENBICH. NEM 757 9. M. FETTNER AVT 690 10. P. PREVC SLO 676 ... 23. J. TEPEŠ SLO 294 28. J. DAMJAN SLO 142 34. A. LANIŠEK SLO 92 40. C. PREVC SLO 67 45. A. SEMENIČ SLO 41 67. B. PAVLOVČIČ SLO 3

