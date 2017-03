Kraft skakalni kralj v Lahtiju - Peter Prevc deveti

V finalu le še Jernej Damjan

2. marec 2017 ob 17:30

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 19:17

Lahti - MMC RTV SLO

Stefan Kraft je osvojil še drugo zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v Lahtiju. Na veliki skakalnici je Peter Prevc po slabšem drugem skoku zasedel deveto mesto.

Avstrijec, ki je postal svetovni prvak na srednji napravi prejšnjo soboto, je vodil že po prvi seriji s 127,5 metra. Srebro je pripadlo Andreasu Wellingerju, ki je zaostal 1,3 točke. Bron je osvojil Piotr Zyla, ki je v finalni seriji dosegel največjo daljavo dneva (131 m).

Peter Prevc je bil po prvi seriji sedmi (128 m), napad v finalu pa se mu ni posrečil (124,5 m) in izgubil je dve mesti.

"Malenkosti so se mi izmuznile v napačno smer. Skakal sem bolje, kot na srednji skakalnici. Kar nekaj jih je pokazalo še boljše predstave. Uspevajo mi konstantni skoki, a žal se uvrščam le okoli desetega mesta," je povedal Prevc.

Tepeš in Lanišek brez finala

V finalu je bil izmed Slovencev le še Jernej Damjan (113,5 in 120 m), v finalni seriji je pridobil osem mest in končal na 21. mestu. Brez finala sta ostala Jurij Tepeš (111,5 m) in Anže Lanišek (110 m) na 34. in 36. mestu.

"Zavedal sem se, da je Wellinger skočil odlično. Odločale so malenkosti in na srečo se mi je posrečil doskok," je bil vesel Kraft. Postal je šesti skakalec, ki je na enem prvenstvu zmagal na srednji in veliki skakalnici.

Petru manjka še zlato v skokih

Peter Prevc ima s svetovnih prvenstev v skokih že dve medalji, in sicer srebro in bron iz Val di Fiemmeja leta 2013. Poleg tega ima Prevc še zlato v poletih iz Bad Mitterndorfa (2016) in bron iz Harrachova (2014).

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 127,5/127,5 279,3 2. A. WELLINGER NEM 127,5/129,0 278,0 3. P. ZYLA POL 127,5/131,0 276,3 4. A. STJERNEN NOR 129,5/129,0 276,1 5. A. FANNEMEL NOR 123,5/127,0 268,8 6. M. KOT NOR 123,5/126,5 266,9 7. K. STOCH POL 127,5/124,5 264,8 8. D. KUBACKI POL 128,5/123,0 263,8 9. P. PREVC SLO 128,0/124,5 263,7 10. D. A. TANDE NOR 121,5/129,5 261,3 ... 21. J. DAMJAN SLO 113,5/120,0 232,2 ------------- brez finala ------------- 34. J. TEPEŠ SLO 111,5 104,1 36. A. LANIŠEK SLO 110,0 99,7

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 127,5 139,6 2. A. WELLINGER NEM 127,5 138,7 3. A. STJERNEN NOR 129,5 137,0 4. K. STOCH POL 127,5 136,7 5. D. KUBACKI POL 128,5 136,6 6. P. ZYLA POL 127,5 134,8 7. P. PREVC SLO 128,0 134,6 8. J. A. FORFANG NOR 127,0 132,5 9. S. LEYHE NEM 125,0 132,2 10. A. FANNEMEL NOR 123,5 131,5 ... 29. J. DAMJAN SLO 113,5 111,0 34. J. TEPEŠ SLO 111,5 104,1 36. A. LANIŠEK SLO 110,0 99,7