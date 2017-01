Kraft Stochu vrgel rokavico, Slovenci niso blesteli

Med Stochom in Kraftom v seštevku turneje 0,8 točke razlike

3. januar 2017 ob 11:36,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 15:50

Innsbruck - MMC RTV SLO

Karavana smučarskih skakalcev se je na novoletni turneji preselila v Avstrijo. Kvalifikacije v Innsbrucku je z daljavo dneva 134,5 metra dobil Stefan Kraft.

V prvi seriji se bo Kraft pomeril s Kamilom Stochom, ki je kvalifikacije izpustil. Poljak, danes najboljši na obeh treningih (130,0 m/130,5 m) ima v seštevku turneje le 0,8 točke prednosti pred Avstrijcem. Na Bergislu bo na tekmi, ki se bo v sredo začela ob 14. uri (prenos na TV SLO 2), nastopilo šest Slovencev, spodletelo je le Roku Justinu. V kvalifikacijah je bil najboljši Cene Prevc, deseti. Pristal je pri 126,5 metra.

DALJAVE SLOVENCEV Anže SEMENIČ 118,0 m Rok JUSTIN 113,0 m Jernej DAMJAN 121,0 m Cene PREVC 126,5 m Jurij TEPEŠ 123,0 m Peter PREVC 126,0 m Domen PREVC 127,0 m

Peter Prevc, najvišje uvrščeni Slovenec v seštevku turneje (po dveh tekmah od štirih je deveti) je skočil 126 metrov, kar je zadostovalo za 14. mesto. Vodilnemu v svetovnem pokalu Domnu Prevcu ni uspel najboljši skok. Z daljavo 127 metrov je bil 18. Več je obetal prvi trening, ko je bil četrti. Na tretji tekmi turneje bodo nastopili še Jurij Tepeš (26. v kvalifikacijah), ki bo (tudi tokrat v paru z Richardom Freitagom) odprl tekmo, Jernej Damjan (32.) in Anže Semenič (40.).

Vremenska napoved za sredo je slaba, saj naj bi v Innsbrucku snežilo, pričakovati je tudi vetrovne razmere, tako da je tekma pod vprašajem. Rezervni scenarij je, da bi bila tekma (v četrtek) v Bischofshofnu, kjer bo sicer v petek zadnja tekma turneje.



Pari 1. serije:

TEPEŠ (SLO/26) - FREITAG (NEM/25)

JOHANSSON (NOR/27) - KASAI (JAP/24)

JANDA (ČEŠ/28) - MÄÄTTÄ (FIN/23)

KOUDELKA (ČEŠ/29) - AMMANN (ŠVI/22)

TOLLINGER (AVT/30) - KOFLER (AVT/21)

ALTENBURGER (AVT/31) - KUBACKI (POL/20)

DAMJAN (SLO/32) - AIGNER (AVT/19)

ITO (JAP/33) - D. PREVC (SLO/18)



ZIOBRO (POL/34) - SCHIFFNER (AVT/17)

HLAVA (ČEŠ/35) - HULA (POL/16)

D. HUBER (AVT/36) - BICKNER (ZDA/15)

S. HUBER (AVT/37) - P. PREVC (SLO/14)

GRANERUD (NOR/38) - KLIMOV (RUS/13)

VASILJEV (RUS/39) - LEYHE (NEM/12)

SEMENIČ (SLO/40) - STJERNEN (NOR/11)

GEIGER (NEM/41) - C. PREVC (SLO/10)

BOYD-CLOWES (KAN/42) - WELLINGER/NEM/9

COLLOREDO (ITA/43) - DESCOMBE (FRA/8)



INSAM (ITA/44) - FETTNER (AVT/7)

TAKEUČI (JAP/45) - EISENBICHLER (NEM/6)

KORNILOV (RUS/46) - TANDE (NOR/5)



FREUND (NEM/47) - HAYBÖCK (AVT/4)

FANNEMEL (NOR/48) - ZYLA (POL/3)

MURANKA (POL/49) - KOT (POL/2)

STOCH (POL/50) - KRAFT (AVT/1)

Izidi kvalifikacij: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 134,5 143,1 2. M. KOT POL 132,0 139,5 3. P. ZYLA POL 130,0 137,7 4. M. HAYBÖCK AVT 131,0 137,0 5. D. A. TANDE NOR 132,0 136,6 6. M. EISENBICH. NEM 130,0 136,3 7. M. FETTNER AVT 129,0 131,4 8. V. DESCOMBES FRA 127,0 129,4 9. A. WELLINGER NEM 126,5 128,6 10. C. PREVC SLO 126,5 127,7 ... 14. P. PREVC SLO 126,0 125,9 18. D. PREVC SLO 127,0 122,8 26. J. TEPEŠ SLO 123,0 120,5 32. J. DAMJAN SLO 121,0 116,5 40. A. SEMENIČ SLO 118,0 112,2 Vrstni red v novoletni turneji (2/4): 1. K. STOCH POL 591,2 2. S. KRAFT AVT 590,4 3. D. A. TANDE NOR 584,6 4. M. EISENBICHLER NEM 572,0 5. P. ZYLA POL 570,0 6. M. HAYBÖCK AVT 561,5 7. M. FETTNER AVT 554,4 8. M. KOT POL 548,5 9. P. PREVC SLO 545,0 10. S. LEYHE NEM 538,2 ... 12. D. PREVC SLO 533,2 15. C. PREVC SLO 528,2 27. J. TEPEŠ SLO 397,0 31. J. DAMJAN SLO 359,6 52. A. SEMENIČ SLO 103,0 Svetovni pokal skupno (9/27): 1. D. PREVC SLO 590 2. D. A. TANDE NOR 532 3. S. KRAFT AVT 491 4. K. STOCH POL 483 5. M. EISENBICHLER NEM 359 6. M. KOT POL 343 7. M. HAYBÖCK AVT 329 8. M. FETTNER AVT 328 9. S. FREUND NEM 309 10. A. KOFLER AVT 248 11. P. PREVC SLO 190 ... 23. J. TEPEŠ SLO 86 28. C. PREVC SLO 42 49. J. DAMJAN SLO 2

T. O.