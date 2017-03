"Kraft trenutno močnejši v zraku, Stochov adut izkušnje"

Globus prvič Kraftu ali drugič Stochu?

24. marec 2017 ob 09:00

V ospredju planiškega dogajanja je letos dvoboj za veliki kristalni globus. Za končno zmago v svetovnem pokalu sta v igri še Avstrijec Stefan Kraft in Poljak Kamil Stoch.

Kraft, aktualni svetovni rekorder, je pod Ponce, kjer bosta zadnji dve tekmi letošnje sezone, prinesel 31 točk zaloge. 55 jih je izgubil na zadnji tekmi pred Planico, na poletih v Vikersundu, kjer je v nedeljo po napaki zasedel peto mesto, Stoch pa je zmagal. S tem je bila prekinjena serija devetih zaporednih tekem, ko je Kraft stal na odru za zmagovalce. To je bila Stochova druga zmaga na letalnicah, prvo je dosegel leta 2011 v Planici. Tudi Kraft je letos prvič zmagal v poletih, ko je bil najboljši na obeh tekmah na prenovljeni napravi v Oberstdorfu. Sicer je Avstrijec letos dobil šest od svojih desetih zmag v svetovnem pokalu, Stoch jih ima 22, sedem je doseženih v letošnji zimi. Kraft je izpustil tekmo v Zakopanah, ker je bil bolan, od tedaj naprej pa osvojil 725 točk, Stoch je v tem obdobju 501.

Prevc malce prednosti daje Kraftu

Prvič po treh letih se za globus v Planici ne poteguje Peter Prevc, ki ima za sabo slabšo sezono, o dvoboju Krafta in Stocha pa je povedal: "Kraft je v Vikersundu pokazal nekaj šibkosti. Nekajkrat ni naredil tistih vrhunskih skokov, ki pa mu jih je kar uspelo na tekmi. Se mi pa zdi, da se zna zelo hitro spočiti. Ve, kako dati glavo "na off", da se spočije. Stoch je že bil v tej vlogi. Se je že potegoval za globus in ima izkušnje. Za oba bo ta Planica zelo stresna. Jaz vem, kako je to. Se mi zdi, da je Kraft trenutno v zraku malenkost boljši od Stocha, tako da bi na njegovo stran prevesil tehtnico."

Peter je lani že vse odločil daleč pred Planico in je doma z dvema zmagama in enim drugim mestom le še potrdil skupno zmago. Planiški konec tedna pred dvema letoma je bil stresen. Sicer je bil v težkem položaju pred začetkom tekem, saj je imel Severin Freund 94 točk naskoka, vendar je bilpo petkovi zmagi znova v igri. Nato pa je imel veliko smole, ko je nedeljsko tekmo končal na drugem mestu, se po točkah izenačil z Nemcem, ki pa je globus dobil zaradi večjega števila zmag tisto zimo. Leto pred tem se je Prevc za skupno zmago boril s Stochom, a boj ni bil tako napet. Poljak je slovenskemu asu na začetku marca odvzel rumeno majico in v Planico prišel z lepo zalogo 168 točk, kar je zadostovalo že, da je po prvi planiški tekmi osvojil globus, za konec pa je tedaj na Bloudkovi velikanki ostal le še boj Prevca in Freunda za drugo mesto, ki ga je z rekordom naprave dobil Slovenec.

Pobrala vse letošnje lovorike

Če je lanska zima minila popolnoma v znamenju Petra Prevca, je letos v znamenju Stocha in Krafta. V prvem delu sta bila glavna v boju za rumeno majico sicer Domen Prevc in Daniel Andre Tande – popolnoma na začetku jo je oblekel še Freund –, toda po novoletni turneji je pristala na ramenih Stocha, ki jo je nosil vse do Osla. Stoch je drugi Poljak po Adamu Malyszu, ki je prejel veliki kristalni globus, letos pa je ponovil dosežek slovitega rojaka z osvojitvijo zlatega orla za zmago na turneji štirih skakalnic. Obenem je še vedno dvakratni aktualni olimpijski prvak.

23-letni Kraft ima v svoji zbirki tudi že zlatega orla, ki ga je osvojil pred dvema letoma. Letos je sijajno formo kronal z dvema zlatima medaljama na svetovnem prvenstvu v Lahtiju, na prvi norveški turneji Raw Air pa je slavil skupno zmago. Tudi 29-letni Stoch se je iz Lahtija vrnil z zlato medaljo, prvo za Poljsko na ekipnih tekmah. Letos so Poljaki povsem prerojeni. Še nikoli niso imeli tako močne ekipe, za kar je zaslužen novi trener Stefan Horngacher, trenutno pa tudi vodijo v Pokalu narodov.

Izkušnje prednost Stocha

Kraft in Stoch, ki poudarjata, da se zelo dobro razumeta, sta pri napovedih Planice precej zadržana. "Rekel sem, da bi se rad bojeval za skupno zmago v svetovnem pokalu. Zdaj sem v tem položaju. V Planici se stvari praktično začenjajo iz ničle. Nekaj točk prednosti je lepih, a v bistvu ne pomenijo veliko. Oba si zelo želiva osvojiti globus, ima pa Kamil v primerjavi z mano več izkušenj, saj ga je že osvojil," je povedal Kraft, ki bi lahko postal prvi Avstrijec po Gregorju Schlierenzauerju leta 2013 z velikim kristalnim globusom.

"Mislim, da so možnosti za veliki kristalni globus kar nekje 50 : 50. Seveda sem malce nervozen. To je povsem normalno in naravno. Želim pa res uživati ta konec tedna. Rad letim v Planici in rad bi užival. Kako se bo izšlo, pa bomo videli," je dodal Stoch, ki s poletoma prvi dan še ni bil zadovoljen, saj je dejal, da ni našel pravega položaja za polet in pravih občutkov. Je pa dodal, da sta "naprava in iztek odlično pripravljena in je treba za opravljeno delo čestitati organizatorjem ". Oba sta izpustila kvalifikacijski skok. Na treningih je bil Kraft malce uspešnejši, saj je poletel 209,0 metra in 234,5 metra, Stoch pa 202,5 metra in 231,5 metra.

