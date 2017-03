Kraft z novo zmago še bližje velikemu globusu, Peter Prevc sedmi

Lanišek in Dežman brez finala

16. marec 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 18:46

Trondheim - MMC RTV SLO

Stefan Kraft je po slabšem skoku v kvalifikacijah zablestel na tekmi v Trondheimu. Avstrijec hiti proti velikemu kristalnemu globusu. Peter Prevc je končal na 7. mestu.

Dvakratni svetovni prvak iz Lahtija je v drugi seriji dosegel daljavo dneva (142,5 m) in ima v skupnem seštevku svetovnega pokala že 86 točk naskoka Kamilom Stochom, ki je končal na petem mestu.

Drugo mesto je zasedel Andreas Stjernen (138,5 in 138 m), tretji pa je bil s sijajnim drugim skokom Andreas Wellinger (133 in 141,5 m). Nemec je tako le en dan vodil v točkovanju turneje Raw Air. Zdaj je vodstvo znova prevzel Kraft, ki ima 5,3 točke prednosti.

Lanski zmagovalec tekme na skakalnici Granäsen Peter Prevc (133 in 134,5 m) je v finalni seriji pridobil eno mesto in napovedal uspešen zaključek sezone na letalnicah. V finale sta se prebila še dva slovenska tekmovalca. Jernej Damjan (128 in 125 m) je preizkušnjo končal na 19., Domen Prevc (128 in 126 m) pa na 24. mestu.

Anže Lanišek (125,5 m) je tekmo končal na 32., Nejc Dežman (121 m) pa na 45. mestu.



Do konca sezone še poleti v Vikersundu in Planici

Trondheim je bila predzadnja postaja norveške turneje, zadnjič pa so se skakalci merili na veliki napravi, saj do konca sezone sledita le še letalnici v Vikersundu in v Planici.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 138,0/142,5 302,0 2. A. STJERNEN NOR 138,5/138,0 294,3 3. A. WELLINGER NEM 133,0/141,5 289,6 4. M. EISENBICH. NEM 141,0/140,0 288,7 5. K. STOCH POL 139,5/137,0 285,1 6. J. A. FORFANG NOR 135,5/136,0 281,0 7. P. PREVC SLO 133,0/134,5 270,2 8. R. FREITAG NEM 133,0/135,0 268,4 9. R. KOUDELKA ČEŠ 130,0/132,5 264,4 10. D. A. TANDE NOR 127,0/132,0 261,3 ... 19. J. DAMJAN SLO 128,0/125,0 249,3 24. D. PREVC SLO 128,0/126,0 243,9 ------------ brez finala: ------------- 32. A. LANIŠEK SLO 125,5 116,0 45. N. DEŽMAN SLO 121,0 108,2

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 138,0 148,8 2. A. STJERNEN NOR 138,5 147,5 3. M. EISENBICH. NEM 141,0 145,5 4. K. STOCH POL 139,5 144,7 5. J. A. FORFANG NOR 135,5 139,4 6. A. WELLINGER NEM 133,0 138,1 7. R. FREITAG NEM 133,0 136,3 8. P. PREVC SLO 133,0 132,9 9. J. KLIMOV RUS 130,0 130,5 10. N. KASAI JAP 130,0 129,5 ... 19. J. DAMJAN SLO 128,0 125,7 20. D. PREVC SLO 128,0 125,6 ------------ brez finala: ------------- 32. A. LANIŠEK SLO 125,5 116,0 45. N. DEŽMAN SLO 121,0 108,2

RAW AIR TURNEJA

Vrstni red (6/10): točke 1. S. KRAFT AVT 1237,1 2. A. WELLINGER NEM 1231,8 3. M. EISENBICHLER NEM 1206,2 4. A. STJERNEN NOR 1200,8 5. J. A. FORFANG NOR 1164,9 6. P. PREVC SLO 1160,0 7. K. STOCH POL 1147,0 8. R. FREITAG NEM 1137,6 9. P. ZYLA POL 1127,8 10. D. ITO JAP 1124,7 ... 18. J. DAMJAN SLO 1016,7 29. N. DEŽMAN SLO 740,8 41. J. TEPEŠ SLO 531,1 43. A. SEMENIČ SLO 517,4 45. T. BARTOL SLO 504,2 53. A. LANIŠEK SLO 383,3 56. D. PREVC SLO 367,3

Skupni vrstni red po 23. tekmi (od 27): 1. S. KRAFT AVT 1.420 točk 2. K. STOCH POL 1.334 3. D. A. TANDE NOR 1.181 4. A. WELLINGER NEM 988 5. M. KOT POL 927 6. D. PREVC SLO 906 7. M. EISENBICH. NEM 697 8. M. HAYBÖCK AVT 692 9. M. FETTNER AVT 678 10. P. PREVC SLO 610 ... 22. J. TEPEŠ SLO 253 27. J. DAMJAN SLO 129 36. A. LANIŠEK SLO 85 40. C. PREVC SLO 67 52. A. SEMENIČ SLO 19 66. B. PAVLOVČIČ SLO 3

Pokal narodov, po 27 tekmah (od 33): 1. POLJSKA 4.826 točk 2. AVSTRIJA 4.638 3. NEMČIJA 4.609 4. NORVEŠKA 3.270 5. SLOVENIJA 2.972 6. JAPONSKA 1.002