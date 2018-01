Kralj Federer XX: Za rekordni grand slam je moral garati

Čilić se je v četrtem nizu rešil, v petem ni imel več moči

28. januar 2018 ob 08:01,

zadnji poseg: 28. januar 2018 ob 12:37

Melbourne - MMC RTV SLO

Roger Federer je precej teže od pričakovanj v finalu Melbourna premagal Marina Čilića, peti niz je dobil s 6:1 in se veselil jubilejnega 20. grand slama.

Najboljši teniški igralec do zdaj je igral že v svojem 30. finalu na turnirjih velike četverice, po dobrih treh urah se je veselil 20. zmage. Obe številki sta seveda z naskokom rekordni. Federer je bil izraziti favorit, saj letos v Avstraliji do finala ni izgubil niza, v devetih prejšnjih obračunih s Hrvatom pa je izgubil le v New Yorku 2014.

Federer je dvakrat povedel z 1:0 in 2:1 v nizih, v četrtem je že imel brejk prednosti, a je Čilić vedno našel dovolj moči in poguma, da je izenačil. V prvi igri zadnjega niza je imel celo dve priložnosti, da povede z brejkom, a žogica je po njegovem udarcu končala v mreži, Federer pa je nato popolnoma prevzel pobudo.

"Srečen sem," je bila prva Federerjeva izjava s pokalom v roki. "To je bil res dolg dan. Kadar je dvoboj popoldne, je vse laže. Ko pa igraš zvečer, celotni dan razmišljaš le o tem," je po šesti zmagi v Melbournu razložil Federer. "Ta zmaga je neverjetna, pravljica se nadaljuje. Lanska zgodba je bila neverjetna, to, kar pa se zdaj dogaja, je res neverjetno," je še dodal 36-letnik in govor pred polno dvorano Roda Laverja končal v solzah.

Ponedeljkov pogled na vrh lestvice ATP:

1. Rafael Nadal 9.760

2. Roger Federer 9.605

3. Marin Čilić 4.960

4. Grigor Dimitrov 4.630

5. Alexander Zverev 4.610 — Športni SOS (@SportniSOS) January 28, 2018

Film dvoboja - prvi niz

Roger Federer je dobil uvodni niz s 6:2. Švicar je začel dominantno in ekspresno dobil prve štiri igre. Čilić je šele v peti igri prvič zadržal svoj servis, to je bila sploh prva igra, v kateri je osvojil več kot dve točki, a niti slučajno ni mogel rešiti niza.

Drugi niz: odločila podaljšana igra

Hrvat je bolje začel drugi niz, saj je dobil prvo igro, nato pa na Federerjev servis povedel s 15:40. Dobitnik 19 grand slamov je bil letos v Melbournu le malokrat pod pritiskom. Iz krize se je rešil sijajno, saj je s štirimi zaporednimi točkami rešil igro. V naslednji igri je imel Federer priložnost za brejk, a je maratonsko igro (izid je bil petkrat izenačen na 40) Čilić le ubranil. Nadaljevanje niza je bilo izenačeno, Čilić je imel pri vodstvu s 5:4 na Federerjev servis žogo za niz, ki pa je ni unovčil. Zato pa je izkoristil drugo priložnost, ki jo je dočakal v podaljšani igri. Mini brejk mu je uspel pri izidu 5:4. Nato je obdržal servis in Federerju odvzel sploh prvi niz na letošnjem turnirju.

Tretji niz: odločil en brejk

Niz se je začel izenačeno, saj serverja tekmecu nista pustila, da bi osvojil več kot dve točki. Trend se je spremenil v šesti igri, ko je Federer na Hrvatov servis povedel z 0:40, izkoristil drugo priložnost za brejk in povedel s 4:2, nato pa si s suverenim serviranjem zagotovil niz.

Četrti niz: vrnitev Čilića

Federer je četrti niz začel z brejkom, ko je marsikdo pomislil, da se s tem dvoboj končuje, je Čilić presenetil z brejkom v šesti igri, s katero je izenačil na 3:3. To je bil za Hrvata sploh prvi brejk v dvoboju, v tej igri pa ni izgubil niti točke! Že v naslednji igri je imel drugi igralec sveta priložnost, da si spet zagotovi brejk prednosti. Čilić je s forhandom izničil zaostanek, nato udaril as in še en forhand ter prvič v tem nizu povedel. Svoj momentum je nadaljeval v osmi igri, ko je še drugič zapored tekmecu odvzel servis in nato brez izgubljene točke dobil niz s 6:3.

Peti niz: Čilić izgubil sapo

Hrvat je odločilni niz začel na valovih izjemnega zaključka prejšnjega dejanja. Tako si je že v uvodni igri priigral dve priložnosti za brejk, a je Federer servis le zadržal. Nato je udaril Švicar, ki mu je uspel brejk v drugi igri, s katerim je povedel z 2:0. Pri tem mu je precej pomagal Čilić, ki je zadnje tri točke izgubil po lastni napaki (med katerimi je bila tudi ena dvojna napaka). Hrvatu je nato popolnoma zmanjkalo sape, saj je osvojil le še igro.

Finale:

FEDERER (ŠVI/2) - ČILIĆ (HRV/6)

6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:1

S. J.