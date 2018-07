"Kralj gora" Alaphilippe po Alpah zmagal še v Pirenejih

Na vrhu brez sprememb: Primož Roglič ostaja četrti

24. julij 2018 ob 11:13,

zadnji poseg: 24. julij 2018 ob 18:12

Carcassone - MMC RTV SLO, STA

Najboljši hribolazec na kolesarski Dirki po Franciji Julian Alaphilippe je v velikem slogu dobil 16. etapo med Carcassonnom in Bagneresom de Luchonom (218 km), potem ko je odpor tekmecev zlomil na zadnjem spustu.

26-letni Francoz Alaphilippe se tako veseli druge etapne zmage na Touru, saj je zmagal že v 10. etapi med Annecyjem in Le Grand Bornandom v Alpah.

Kmetje zaprli cesto in prekinili etapo

Kolesarji so v 16. etapi zagrizli v Pireneje. Organizatorji so morali po kakšnih 30 kilometrih prekiniti etapo, saj so kmetje v znamenje protesta – zaradi znižanja državne pomoči – na cesto zvalili bale sena. Policija je uporabila solzivec v bližini glavnine kolesarjev, tako da so si nekateri morali oči spirati z vodo. Med prekinitvijo so kolesarje oskrbeli. Etapa se je nadaljevala po desetminutni prekinitvi.

Gilbert zletel čez most

Sledil je vzpon na Portet d'Aspet (druga kategorija, 1.069 m), na katerem je napadel Philippe Gilbert in si pred glavnino privozil 50 sekund prednosti. A Gilbert se je nato ob spustu precenil, tako da je na enem od ovinkov zletel ven in padel čez kamniti most. Na srečo razen odrgnin ni bilo nič hujšega, tako da je Belgijec po nekaj minutah nadaljeval. Nesreča se je zgodila zelo blizu spomenika, ki označuje smrtno nesrečo italijanskega prvaka Fabia Casartellija leta 1995.

Alaphilippe prvi na Col de Mente, Yates na Col du Portillon

V zadnjih petdesetih kilometrih sta sledila še dva vzpona prve kategorije. Ob vzponu na Col de Mente (1.349 m, 8,1-odstotni naklon) sta pobegnila Nizozemec Robert Gesink in Italijan Damiano Caruso, a ju je nato ujel Alaphilippe, ki je prvi prečkal Col de Mente. Po spustu so se kolesarji povzpeli še na Col du Portillon (1.292 m, 7,1-odstotni naklon). Tri kilometre pred vrhom je napadel Britanec Adam Yates in ga tudi prvi prečkal.



Yates padel na spustu, Alaphillipe švignil mimo

Sledil je še 10-kilometrski spust do cilja v Bagneres de Luchonu. Yates je na enem od ovinkov, približno sedem kilometrov pred ciljem, padel, tako da ga je Alaphilippe prehitel. Yates se je pobral in nadaljeval, a ni mogel več ujeti Alaphilippa, ki je slavil še drugo zmago. Na koncu je za 15 sekund prehitel Španca Gorko Izagirreja in Yatesa. "Nimam besed. To je bil dan trpljenja, a zdaj sem presrečen," je po zmagi dejal Alaphilippe.

Primož Roglič 31., skupno ostaja četrti

Na vrhu skupnega seštevka ni prišlo do sprememb. Vodi Britanec Geraint Thomas, Primož Roglič ostaja četrti. Roglič je tokrat v cilj prišel 31. z enakim časom (+8:52) kot pred njim Britanec Chris Froome (23.), Thomas (24.) in Nizozemec Tom Dumoulin (25.). Favoriti so torej pazili drug na drugega. Drugi Slovenec na letošnjem Touru Kristijan Koren je bil 124.

V sredo peklenskih 65 kilometrov: cilj 2.215 m visoko na prelazu Portet

Kolesarje v sredo čaka peklenskih 65 kilometrov med Bagneres de Luchonom in Saint-Lary-Soulanom. Karavana bo morala opraviti z dvema vzponoma prve kategorije (Montee de Peyragudes, 1.645 m, 6,7-odstotni naklon; Col de Val Louron-Azet, 1.580 m, 8,3 odstotka), za konec pa jo čaka še "ekstra klanec" na 2.215 m visoki prelaz Col du Portet (16 km, 8,7 odstotka). Za kolesarje so pripravili tudi poseben start, ki morda malce spominja na formulo 1, saj bo vodilni dobil prvo pozicijo, ostali pa za njimi. Ker se etapa začne neposredno z vzponom, želijo prireditelji preprečiti, da bi ekipa Sky zavzela vodilne položaje in skupaj preprečevala napade in branila svojega kapetana.

KOLESARSTVO 105. DIRKA PO FRANCIJI

16. ETAPA Carcassonne-Bagneres de Luchon, 218 km: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 5:13:22 2. G. IZAGUIRRE ŠPA +0:15 3. A. YATES VB vsi 4. B. MOLLEMA NIZ isti čas 5. D. POZZOVIVO ITA 0:18 6. R. GESINK NIZ 0:37 7. D. VALGREN DAN 0:56 8. G. MÜHLBERGER AVT isti čas 9. M. SOLER ŠPA 1:10 10. P. LATOUR FRA 1:18 ... 23. C. FROOME VB 8:52 24. G. THOMAS VB vsi 25. T. DUMOULIN NIZ isti 31. P. ROGLIČ SLO čas 124. K. KOREN SLO 30:47

SKUPNI VRSTNI RED Po 16. etapi: 1. G. THOMAS VB 68:12:01 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:38 5. R. BARDET FRA 3:21 6. M. LANDA ŠPA 3:42 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:57 8. N. QUINTANA KOL 4:23 9. J. FUGLSANG DAN 6:14 10. D. MARTIN IRS 6:54 11. A. VALVERDE ŠPA 9:36 12. B. JUNGELS LUKS 9:53 13. P.-R. LATOUR FRA 9:54 14. I. ZAKARIN RUS 10:13 15. G. MARTIN FRA 12:23 94. K. KOREN SLO 2:07:11

T. J., A. V.