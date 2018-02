Kraljem v zadnji minuti skoraj uspelo izničiti zaostanek dveh golov

Nova točka Kopitarja

25. februar 2018 ob 08:01

New York - MMC RTV SLO

Čeprav so hokejisti Los Angelesa še v zadnji minuti domače tekme proti Edmontonu zaostajali z 2:4, so se veselili izenačenja na 4:4, a veselje je bilo preuranjeno.

Ryan Storme je 59 sekund pred koncem zadel prazno mrežo za vodstvo s 4:2. Kralji se niso predali, vsega 18 sekund pred koncem je Dustin Brown preusmeril plošček po strelu Drewa Doughtyja za znižanje na 4:3.



Brown je plošček v mrežo spravil še deset sekund pred koncem. Najprej zadetek ni bil priznan, po ogledu posnetka so ga priznali, nato pa razveljavili zaradi oviranja vratarja.

Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar je podal za znižanje na 3:2.

Liga NHL, tekme 24. februarja:

LOS ANGELES - EDMONTON 3:4

Toffoli 35., Rieder 48. (podaja Kopitar), Brown 60.; Slepišev 1., Draisaitl 27., Khaira 38., Strome 60.



OTTAWA - PHILADELPHIA 3:5

CALGARY - COLORADO 5:1

TORONTO - BOSTON 4:3

MONTREAL - TAMPA BAY * 3:4

NEW JERSEY - NY ISLANDERS 2:1

DETROIT - CAROLINA 3:1

FLORIDA - PITTSBURGH 6:5

WASHINGTON - BUFFALO 5:1

COLUMBUS - CHICAGO 3:2

DALLAS - WINNIPEG 3:5

ARIZONA - ANAHEIM 2:0

* - kazenski streli

Tekme 25. februarja:

NASHVILLE - ST. LOUIS

BUFFALO - BOSTON

NY RANGERS - DETROIT

MINNESOTA - SAN JOSE

ANAHEIM - EDMONTON

ARIZONA - VANCOUVER

Vzhod: TAMPA BAY LIGHTNING 62 42 17 3 87 TORONTO MAPLE LEAFS 64 39 20 5 83 BOSTON BRUINS 59 37 14 8 82 WASHINGTON CAPITALS 62 35 20 7 77 PHILADELPHIA FLYERS 62 33 19 10 76 PITTSBURGH PENGUINS 63 36 23 4 76 NEW JERSEY DEVILS 62 32 22 8 72 COLUMBUS BLUE JACKETS 62 31 26 5 67 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 63 29 27 7 65 CAROLINA HURRICANES 62 27 25 10 64 FLORIDA PANTHERS 59 28 25 6 62 DETROIT RED WINGS 61 25 26 10 60 NEW YORK RANGERS 62 27 30 5 59 MONTREAL CANADIENS 61 23 29 9 55 OTTAWA SENATORS 61 21 30 10 52 BUFFALO SABRES 62 18 33 11 47 Zahod: T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 61 41 16 4 86 NASHVILLE PREDATORS 60 37 14 9 83 WINNIPEG JETS 62 37 16 9 83 MINNESOTA WILD 61 34 20 7 75 DALLAS STARS 62 35 23 4 74 SAN JOSE SHARKS 62 33 21 8 74 CALGARY FLAMES 63 32 22 9 73 ANAHEIM DUCKS 63 31 21 11 73 ------------------------------------- ST. LOUIS BLUES 62 34 24 4 72 LOS ANGELES KINGS 62 33 24 5 71 COLORADO AVALANCHE 61 32 24 5 69 CHICAGO BLACKHAWKS 63 27 28 8 62 EDMONTON OILERS 61 26 31 4 56 VANCOUVER CANUCKS 61 23 31 7 53 ARIZONA COYOTES 61 18 33 10 46

S. J.