Kraljeva simultanka – James prvič po vrnitvi v Cleveland presegel 50 točk

Dragić prvi strelec Miamija ob tesnem porazu

4. november 2017 ob 08:08

Washington,Denver - MMC RTV SLO

Kdo drug kot LeBron James je našel odgovor na štiri zaporedne poraze Clevelanda. In to na kakšen način – z doseženimi 57 točkami ob zmagi v Washingtonu (122:130).

"Počutim se najboljše v svoji karieri," je naslednjim tekmecem ob odhodu v garderobo sporočil James. Kralj je 11. v karieri dosegel 50 točk ali več. To mu je uspelo prvič po vrnitvi iz Miamija v Cleveland. Ko je še igral za Vročico, je vknjižil tudi osebni rekord. Marca 2014 je Charlottu nasul kar 61 točk, 57 pa je zdaj njegov drugi najboljši dosežek. V dozdajšnjih desetih dvobojih, ko je presegel 50 točk, je dal v povprečju po pet trojk. Tokrat le dve, je bil pa zato nezaustavljiv predvsem v raketi, kjer je zadel 14 metov. Skupaj je iz igre metal 23/34, 23 zadetih metov na eni tekmi pa je tudi njegov osebni rekord.

"Za vsak met, ki sem ga vrgel, se je zdelo, da gre notri," je dodal štirikratni MVP lige, ki je lepo zapolnil tudi ostale statistične kolone. Vpisal je še 11 skokov, sedem podaj, trik ukradene žoge in dve blokadi. Postal je najmlajši košarkar, ki je v karieri dal 29.000 točk. Lani je bil najmlajši z doseženimi 27.000. in 28.000. Hkrati je 800. tekmo zapored prispeval vsaj deset točk. Edini košarkar z daljšo serijo je Michael Jordan, ki mu je dvomestno število točk uspelo vknjižiti na 866 obračunih v nizu.

Po slabem začetku sezone je bil Cleveland vendarle videti kot aktualni podprvak lige oziroma kot ekipa, ki je glavni favorit za vnovičen preboj v finale in velja ob Golden Statu za glavnega favorita sezone. Vse to po zaslugi Jamesa. Drugi najboljši strelec je bil Derrick Rose, ki je vpisal 20 točk. Pri Wizardsih je bil s 36 točkami najbolj razigran Bradley Beal. John Wall, ki je med tekmo imel težave z ramo, je sicer podelil 15 podaj, a je prispeval le 13 točk (4/13 iz igre).

Tekme 3. novembra:

DETROIT - MILWAUKEE 105:96

Drummond 24 in 15 skokov, Bradley 23; Antetokounmpo 29.

ORLANDO - CHICAGO 83:105

Fournier 21; Holiday 19, Nwaba 16.

PHILADELPHIA - INDIANA 121:110

Redick 31, Covington 22; Oladipo 31.

WASHINGTON - CLEVELAND 122:130

Beal 36; James 57 (23/34 iz igre) in 11 skokov, Rose 20.

ATLANTA - HOUSTON 104:119

Bazemore 18; Harden 29 in 11 podaj, Gordon in Mbah a Moute po 20.

NEW YORK - PHOENIX 120:107

Porzingis 37, Hardaway 21; Booker 34.

DALLAS - NEW ORLEANS 94:99

Barnes 26; Davis 30 in 13 skokov, Cousins 20 in 22 skokov.

SAN ANTONIO - CHARLOTTE 108:101

Forbes 22, Gay 20; Lamb 27.



DENVER - MIAMI 95:94

Milsap 27, Jokić 19 in 14 skokov; Dragić 23 (4/8 za dve, 4/7 za tri), 3 skoki in 7 podaj v 34 min.



UTAH - TORONTO 100:109

Mitchell 25; DeRozan 37, Lowry (10 podaj) in Powell po 15.



OKLAHOMA CITY - BOSTON 94:101

George 25; Irving 25, Horford 20.



LA LAKERS - BROOKLYN 124:112

Lopez 34 in 10 skokov, Kuzma 21 in 13 skokov; Crabbe 25.

Tekme 4. novembra:

LA CLIPPERS - MEMPHIS

DETROIT - SACRAMENTO

CHICAGO - NEW ORLEANS

MINNESOTA - DALLAS

DENVER - GOLDEN STATE

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 9 7 2 77,8 DETROIT PISTONS 9 6 3 66,7 ORLANDO MAGIC 9 6 3 66,7 TORONTO RAPTORS 8 5 3 62,5 PHILADELPHIA 76ERS 9 5 4 55,6 INDIANA PACERS 9 5 4 55,6 CHARLOTTE HORNETS 9 5 4 55,6 WASHINGTON WIZARDS 8 4 4 50,0 -------------------------------------- NEW YORK KNICKS 8 4 4 50,0 CLEVELAND CAVALIERS 9 4 5 44,4 MILWAUKEE BUCKS 9 4 5 44,4 MIAMI HEAT 8 3 5 37,5 BROOKLYN NETS 9 3 6 33,3 CHICAGO BULLS 7 2 5 28,6 ATLANTA HAWKS 9 1 8 11,1 ZAHODNA KONFERENCA LOS ANGELES CLIPPERS 7 5 2 71,4 HOUSTON ROCKETS 10 7 3 70,0 GOLDEN STATE WARRIORS 9 6 3 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 8 5 3 62,5 MEMPHIS GRIZZLIES 8 5 3 62,5 UTAH JAZZ 9 5 4 55,6 PORTLAND TRAILBLAZERS 9 5 4 55,6 DENVER NUGGETS 9 5 4 55,6 -------------------------------------- SAN ANTONIO SPURS 9 5 4 55,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 8 4 4 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 9 4 5 44,4 LOS ANGELES LAKERS 9 4 5 44,4 PHOENIX SUNS 9 4 5 44,4 SACRAMENTO KINGS 8 1 7 12,5 DALLAS MAVERICKS 10 1 9 10,0

Tilen Jamnik