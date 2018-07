Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 23 glasov Ocenite to novico! Alpe d'Huez je ikona modernega Toura, ki si s prelazom Tourmalet v Pirenejih in provansalskim Mont Ventouxom izmenjuje čast najprestižnejšega vzpona na francoski pentlji. Foto: EPA Nepozaben prizor iz lanskega 19. julija, ko je Roglič z zmago na kraljevski etapi Toura poskrbel za največji uspeh slovenskega kolesarstva. Tudi tokrat je Roglič kolesaril odlično in osvojil šesto mesto. Foto: Reuters Julien Alaphilippe utrjuje vodstvo v pikčasti majici za najboljšega hribolazca, saj je v 12. etapi dobil prvi vzpon na prelaz Madeleine. Foto: EPA Sorodne novice Roglič po 11. etapi: Nisem ravno zdržal z najboljšimi Thomas na ciljnem vzponu oblekel rumeno majico, Roglič skupno 5.!

Nov sanjski dan Thomasa: v rumeni majici prvi na Alpe d'Huezu

Drzen beg Stevena Kruijswijka brez končne nagrade

Geraint Thomas je na vrhu Alpe d'Hueza dobil šprint peterice in z zmago na 12. etapi povečal prednost na Dirki po Franciji, medtem ko je Primož Roglič osvojil šesto mesto.

Skoraj 70-kilometrski samostojni beg Stevena Kruijswijka se je končal dobre tri kilometre pod vrhom in sledili so številni napadi favoritov za rumeno majico. Na koncu je o etapni zmagi na kraljevski etapi odločalo pet kolesarjev. Thomas je bil v šprintu daleč najmočnejši, drugi je bil (z dvema sekundama zaostanka) Tom Dumoulin, tretji pa Romain Bardet (+0:03). Zdelo se je, da je Chris Froome napadel v ključnem trenutku, vendar ni naredil razlike in je v cilj prišel četrti (+0:04). Peto mesto je osvojil Mikel Landa (0:05), šesti pa je bil s trinajstimi sekundami zaostanka Primož Roglič, ki je v skupnem seštevku zadržal peto mesto.

Thomas ima v skupnem seštevku 1:38 prednosti pred drugouvrščenim Froomom.

Roglič, ki je bil vso etapo v skupini okrog rumene majice Gerainta Thomasa, je približno štiri kilometre pred ciljem izgubil stik z vodilnimi. To je bilo tik za "slovenskim ovinkom", kjer je bilo ogromno slovenskih zastav. Nenadoma se je kmalu na tleh znašel Vincenzo Nibali, kar je morda ustavilo tudi Rogliča.

Na Madeleine prvi prišel Alaphilippe

Zadnji del alpske trilogije je postregel s 175,5 km dolgo etapo s štirimi gorskimi cilji, od katerih so bili kar trije ekstra kategorije (hors categorie). Štart je bil v Bourg-Saint-Mauricu, prvo polovico etape je zaznamoval vzpon na prelaz Madeleine (2000 m; 25,3 km; 6,2 %), na katerega je pobegnila skupina 25 kolesarjev, med njimi tudi Rogličev kapetan Steven Kruijswijk. Prelaz je prvi prekolesaril nosilec pikčaste majice Francoz Julien Alaphilippe, ki je ugnal rojaka in drugega v posebni razvrstitvi hribolazcev Warrena Barguila ter tretjega v seštevku gorskih ciljev Belgijca Serga Pauwelsa.



Izjemno dolg beg Kruijswijka

Sredi etape je bil slikovit vzpon druge kategorije Lacets de Montvernier (782 m; 3,4 km; 8,2 %), s 17 zavitimi in ozkimi serpentinami, ki jih je v samostojni vožnji prvi prekolesaril Pierrre Rolland, pred sedmimi leti že zmagovalec etape na Alpe d'Huez. Sledil je vzpon na prelaz Croix de Fer (2067 m; 29 km; 5,2 %), na katerem se je za samostojno akcijo odločil Steven Kruijswijk. Nizozemec si je pred rumeno majico privozil več kot šest minut prednosti, s čimer je bil virtualno vodilni na dirki. Toda Kruijswijk je že dobrih 70 km pred ciljem ostal sam in res bi bil izjemen podvig, če bi zdržal do konca.

Po zahtevem spustu je sledila še zaključna poslastica. Nor vzpon od vasice Bourg d'Oisans prek 21 oštevilčenih serpentin, ki se odštevajo, do Alpe d'Hueza. V zadnjih 43 izvedbah se je francoska pentlja kar 29-krat povzpela na Alpe d'Huez, letos se vrača prvič po letu 2015. Gre za 13,8 kilometra dolg vzpon s povprečnim naklonom 8,1 odstotka, ki se začne na 726 metrih, konča pa v smučarskem središču na 1850 metrih. Na gori se je zbralo neverjetna množica ljudi, po nekaterih ocenah milijon! Kruijswijk je imel 15 km pred ciljem (oziroma malo pred začetkom vzpona na Alpe d'Huez) 4:20 prednosti pred skupino z rumeno majico.

Sagan ima odprto pot do zelene majice

Etapa se je začela brez lani drugouvrščenega Rigoberta Urana, kapetan Cannondala ni dovolj okreval po padcu v 9. etapi, da bi lahko normalno nadaljeval dirko. Med etapo so odstopili Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen (na letošnjem Touru sta oba dobila dva ciljna šprinta) in Andre Greipel, tako da bo med šprinterji alpsko trpljenje očitno "preživel" le Peter Sagan, ki je tako v odličnem položaju, da spet osvoji zeleno majico.

Novost - slovenski ovinek

Priznani kolesarski podkast "The Cycling Podcast" je po včerajšnji 11. etapi v oddaji razkril govorice, ki so jih v gostilni po torkovi etapi delili znanci iz Rogličevega kroga. Po besedah Slovencev se Roglič pripravlja na napad na 4. serpentini po vasi Huez, ko se cesta znova postavi pokonci. Zakaj? Ker ravno na 4. serpentini slovenski kolesarski navdušenci pripravljajo tako imenovani slovenski ovinek. Med navijači je tudi Rogličeva družina na čelu z dekletom Loro Klinc in po tradiciji Rogla vedno napade na etapah, kjer ga spodbujejo najbližji. Tako je bilo tudi na lanski kraljevski, 17., etapi, ko je Roglič med napadom na Galibier dokončno zasijal kot vzhajajoča zvezda svetovnega kolesarstva. Odločilno bo, kakšne bodo noge. 28-letni Kisovčan je po napredovanju na skupno 5. mesto potarnal, da ni bil čisto pravi in ni do konca zdržal z najboljšimi.

Bourg Saint Maurice-Alpe d'Huez, 175km 1. G. THOMAS VB 5:18:37 2. T. DUMOULIN NIZ +0:02 3. R. BARDET FRA 0:03 4. C. FROOME VB 0:03 5. M. LANDA ŠPA 0:07 6. P. ROGLIČ SLO 0:13 7. V. NIBALI ITA 0:13 8. J. FUGLSANG DAN 0:42 9. N. QUINTANA KOL 0:47 10. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:53 11. E. BERNAL KOL 1:41 12. D. MARTIN IRS 1:45 13. B. JUNGELS NIZ 3:09 14. A. VALVERDE ŠPA 4:29 15. I. ZAKARIN RUS 4:29

