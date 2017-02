Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Po štirih zaporednih zmagah se je Los Angeles povzpel na sedmo mesto zahodne konference. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kralji hitro opravili z zanje neugodnim Coloradom

Anže Kopitar podal pri prvem zadetku

2. februar 2017 ob 08:44

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so povedli že v 47. sekundi, si hitro nabrali varno zalogo in v 24 urah prišli do druge zmage v Ligi NHL. Ob vrnitvi pred svoje navijače so nadigrali Colorado s 5:0.

Kralji so se pred svoje navijače vrnili po petih zaporednih gostovanjih, a le za eno tekmo, saj jih zdaj spet čaka turneja štirih tekem na vzhodu.

Los Angeles je v vodstvo popeljal Marian Gaborik, med podajalci pa je bil tudi Anže Kopitar. To je bila njegova edina točka na tekmi. Jeff Carter je nato dosegel zadetka v 8. in 18. minuti, tako da so odšli Kralji na odmor s prednostjo 3:0. V zadnji tretjini sta se med strelce vpisala še Dustin Brown in Dwight King.

Peter Budaj je zaustavil vseh 22 strelov na svoja vrata za šesto nedotaknjeno mrežo v sezoni. Na drugi strani je imel Spencer Martin 35 obramb.

Los Angeles je premagal Colorado prvič na zadnjih štirih tekmah.

LOS ANGELES - COLORADO 5:0

Gaborik 1. (podaja Kopitar), Carter 8., 18., Brown 45., King 51.



WASHINGTON - BOSTON 5:3

CALGARY - MINNESOTA 5:1



Tekme 2. februarja:

PHILADELPHIA - MONTREAL

BUFFALO - NY RANGERS

TAMPA BAY - OTTAWA

NASHVILLE - EDMONTON

DALLAS - WINNIPEG

ST. LOUIS - TORONTON

ARIZONA - CHICAGO

VANCOUVER - SAN JOSE

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 51 30 14 7 67 OTTAWA SENATORS 48 26 16 6 58 BOSTON BRUINS 54 26 22 6 58 TORONTO MAPLE LEAFS 48 23 16 9 55 FLORIDA PANTHERS 51 22 19 10 54 TAMPA BAY LIGHTNING 51 22 23 6 50 BUFFALO SABRES 49 20 20 9 49 DETROIT RED WINGS 50 20 21 9 49 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 51 34 11 6 74 COLUMBUS BLUE JACKETS 49 33 12 4 70 PITTSBURGH PENGUINS 49 31 13 5 67 NEW YORK RANGERS 50 31 18 1 63 PHILADELPHIA FLYERS 51 25 20 6 56 NEW YORK ISLANDERS 48 22 17 9 53 CAROLINA HURICANES 49 22 20 7 51 NEW JERSEY DEVILS 51 21 21 9 51 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 50 33 12 5 71 CHICAGO BLACKHAWKS 52 30 16 5 65 NASHVILLE PREDATORS 50 24 18 8 56 ST. LOUIS BLUES 50 24 21 5 53 DALLAS STARS 51 21 20 10 52 WINNIPEG JETS 53 24 25 4 52 COLORADO AVALANCHE 48 13 33 2 28 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 51 32 17 2 66 ANAHEIM DUCKS 52 28 15 9 65 EDMONTON OILERS 52 28 16 8 64 LOS ANGELES KINGS 51 26 21 4 56 CALGARY FLAMES 53 26 24 3 55 VANCOUVER CANUCKS 50 23 21 6 52 ARIZONA COYOTES 49 16 27 6 38

R. K.