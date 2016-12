Kralji klonili v podaljšku, Kopitar brez točke

Tretji na zahodu so San Jose Sharks, ki so po podaljšku s 3:2 premagali Edmonton Oilers. Foto: Reuters

Ekipa Columbus Blue Jackets je v derbiju z 2:1 premagala četrto ekipo vhodnega dela Montreal Canadiens in po dvanajsti zmagi v nizu prevzela vodstvo v celotni ligi. Ima 50 točk, eno manj pa je zbralo vodilno moštvo vzhodnega dela NHL Chicago Blackhawks, ki je na svojem ledu po podaljšku z 1:2 presenetljivo klonilo s ta čas najslabšo ekipo lige Colorado Avalanche. Foto: Reuters

Slovenski hokejist na ledu preživel slabih 20 minut

24. december 2016 ob 08:30

Dallas - MMC RTV SLO/STA

"Videl sem, da so tekmeci opravili menjavo, ter takoj opazil, da lahko z Jamiejem Bennom prideva v položaj dva na enega, kar nama je uspelo. Podal mi je in na koncu je bilo dokaj lahko poslati plošček v mrežo," je 22-letni Lindell opisal odločilni gol.

Dallas Starsi so Los Angeles Kingse ugnali v podaljšku. Srečanje je odločil novinec v ligi Esa Lindell , ki je premagal vratarja Jeffa Zatkoffa (28 obramb) po minuti in sedmih sekundah dodatnega dela igre.

Hokejisti Los Angelesa so pri koncu najdaljše letošnje gostujoče turneje doživeli poraz. Boljša je bila ekipa Dallas Stars (3:2).

Tyler Seguin in Radek Faksa sta bila strelca v rednem delu za Dallas. Kari Lehtonen je ustavil 29 strelov gostov, za katere je oba zadetka dosegel Jeff Carter.

"Lepo je, da smo osvojili točko, toda lahko bi dve. Zatkoff je odlično branil, tekmeci so se veliko gibali, mi pa smo se ustrelili v nogo po zelo slabi menjavi," je priznal Carter, ki je po treh minutah in petih sekundah goste povedel v vodstvo. Seguin je po le 43 sekundah druge tretjine z igralcem več na ledu izenačil, po treh minutah in pol zadnjega tretjega dela igre pa je domače v vodstvo povedel Faksa, ki je po strelu odbiti plošček pospravil v mrežo.

Podobno je izenačil Carter sredi tega dela igre; Lehtonen je namreč njegov prvi strel odbil.

Kingsi na led šele v četrtek

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar tokrat ni dosegel točke, v slabih 20 minutah na ledu pa je sprožil dva strela na gol gostiteljev.

Igralci ekipe Los Angeles Kings, ki so sedmi v Zahodni konferenci, bodo v noči na četrtek igrali v gosteh z moštvom Vancouver Canucks; NHL ima namreč krajši božični premor do naslednjih tekem, ki bodo v noči na 28. december.

Liga NHL, tekme 23. decembra:

DALLAS - LOS ANGELES * 3:2

Seguin 21., Faksa 54., Lindell 62.; Carter 4., 51.

Anže Kopitar dva strela na gol v 19:21 min. za Los Angeles

NY ISLANDERS - BUFFALO 5:1

NY RANGERS - MINNESOTA 4:7

PITTSBURGH - NEW JERSEY 4:1

WASHINGTON - TAMPA BAY 4:0

COLUMBUS - MONTREAL 2:1

FLORIDA - DETROIT ** 3:4

CAROLINA - BOSTON * 3:2

CHICAGO - COLORADO * 1:2

CALGARY - VANCOUVER 4:1

ARIZONA - TORONTO 1:4

SAN JOSE - ARIZONA * 3:2

* v podaljšku

** kazenski streli

Lestvice, Vzhodna konferenca

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 34 21 9 4 46 OTTAWA SENATORS 34 20 11 3 43 BOSTON BRUINS 36 18 14 4 40 TAMPA BAY LIGHTNING 35 17 15 3 37 FLORIDA PANTHERS 35 15 14 6 36 TORONTO MAPLE LEAFS 32 14 12 7 35 BUFFALO SABRES 33 12 13 8 32 DETROIT RED WINGS 34 15 15 4 34 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACKETS 32 23 5 4 50 PITTSBURGH PENGUINS 35 22 8 5 49 NEW YORK RANGERS 36 23 12 1 47 PHILADELPHIA FLYERS 36 20 12 4 44 WASHINGTON CAPITALS 32 20 8 4 44 CAROLINA HURICANES 33 15 11 7 37 NEW JERSEY DEVILS 34 13 14 7 33 NEW YORK ISLANDERS 32 12 14 6 30