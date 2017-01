Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar in soigralci niso našli rešitve za čvrsto obrambo New Yorka. Foto: Reuters Brandon Pirri je načel gostujočo mrežo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kralji naleteli na čvrsto obrambo Rangersov na čelu z Lundqvistom

Na zadnjih treh tekmah zelo učinkovita obramba New Yorka

24. januar 2017 ob 08:31

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa s porazom zapuščajo Madison Square Garden, kjer so bili New York Rangersi boljši s 3:2. Gostitelji so slavili tretjič zapored, Anže Kopitar pa je ostal brez točke.

Predtem so Rangersi klonili na treh tekmah zapored, ko so dobili 16 golov, zdaj pa se je na zadnjih treh njihova mreža zatresla štirikrat. V vratih je bil znova izjemno zanesljiv Henrik Lundqvist. Šved je zbral 36 obramb. Na zadnjih treh tekmah je ustavil 80 od 84 poskusov na njegova vrata, predtem pa je omenjenih 16 golov dobil iz 76 strelov.

"Na zadnjih tekmah sem poenostavil fokus igre. Poskušam vse poenostaviti in bolje berem igro. Obenem so mi v veliko pomoč soigralci, ki odlično igrajo v obrambi, blokirajo strele in dajejo vse od sebe," je dejal Lundqvist. Tokrat je bila domača obramba zares čvrsta. Razmerje v strelih na vrata je bilo 38:17 za goste, ki so vseh strelov sprožili celo 80, Rangersi, ki so jih kar 25 blokirali, pa le 35.

New York je povedel, ko je v prvi tretjini Brandon Pirri kaznoval napako Kraljev pri predaji ploščka v svoji obrambni tretjini. Po dobri polovici tekme je na 2:0 po protinapadu in podaji Dereka Stepana povišal Matt Puempel. Manj kot pet minut pozneje je Jordan Nolan z leve zadel pod prečko v desni zgornji vrat.

Odločilen zadetek je dobrih 13 minut pred koncem dosegel Mats Zuccarello, ki je mrežo zatresel po podaji J. T. Millerja. Ta je ploščico priboril ob ogradi ob nepozornem gostujočem vratarju Jeffu Zatkoffu. Za končnih 3:2 je dve sekundi pred koncem ploščico v mrežo pospravil Kyle Clifford.

Tekme 23. januarja:

NY RANGERS - LOS ANGELES 3:2

Pirri 12., Puempel 34., Zuccarello 47.; Nolan 39., Clifford 60.

WASHINGTON - CAROLINA 6:1

TORONTO - CALGARY 4:0

WINNIPEG - ANAHEIM 2:3

COLORADO - SAN JOSE 2:5

ARIZONA - FLORIDA 3:2 - v podaljšku

Tekme 24. januarja:

BOSTON - DETROIT

NEW JERSEY - LOS ANGELES

NY ISLANDERS - COLUMBUS

PITTSBURGH - ST. LOUIS

MONTREAL - CALGARY

OTTAWA - WASHINGTON

NASHVILLE - BUFFALO

WINNIPEG - SAN JOSE

CHICAGO - TAMPA BAY

MINNESOTA - DALLAS

