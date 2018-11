Kralji obračajo krivuljo: Kopitar ob zmagi zbral dve podaji

V podaljšku odločil Brown

28. november 2018 ob 07:08

New York - MMC RTV SLO

Hokejistom Los Angelesa je šele drugič v sezoni uspelo dobiti dve zaporedni tekmi, Kralji so v gosteh v podaljšku premagali Vancouver z 2:1.

Prebujen je tudi Anže Kopitar, ki je na teh dveh tekmah zbral pet točk, tokrat je pri zmagi sodeloval z dvema podajama. Na polovici tekme je po njegovi podaji Alex Iaffalo dosegel prvi gol na tekmi.

Markus Granulund je dobre tri minute pred koncem izenačil in izsilil podaljšek. Ta se je končal že po 53 sekundah, ko je Kopitar podal Alecu Martinezu, ta je zaposlil Dustinu Brownu, ki je plošček zabil v mrežo.

Liga NHL, tekme 27. novembra:

VANCOUVER - LOS ANGELES * 1:2

Granlund 57.; Iafallo 31. (podaja Kopitar), Brown 61. (Kopitar).



BUFFALO - SAN JOSE * 3:2

PHILADELPHIA - OTTAWA 3:4

MONTREAL - CAROLINA 1:2

TAMPA BAY - ANAHEIM 1:3

NASHVILLE - COLORADO 2:3

MINNESOTA - ARIZONA 3:4

WINNIPEG - PITTSBURGH 3:4

CHICAGO - VEGAS 3:8

EDMONTON - DALLAS * 1:0

* - v podaljšku

Tekme 28. novembra:

DETROIT - ST. LOUIS

FLORIDA - ANAHEIM

TORONTO - SAN JOSE

CALGARY - DALLAS

COLORADO - PITTSBURGH

Vzhod: BUFFALO SABRES 25 17 6 2 36 TAMPA BAY LIGHTNING 25 17 7 1 35 TORONTO MAPLE LEAFS 25 17 8 0 34 WASHINGTON CAPITALS 24 14 7 3 31 COLUMBUS BLUE JACKETS 24 14 8 2 30 BOSTON BRUINS 24 13 7 4 30 NEW YORK RANGERS 25 13 10 2 28 CAROLINA HURRICANES 24 12 9 3 27 ------------------------------------- MONTREAL CANADIENS 25 11 9 5 27 NEW YORK ISLANDERS 23 12 9 2 26 PITTSBURGH PENGUINS 23 10 8 5 25 DETROIT RED WINGS 24 10 11 3 23 OTTAWA SENATORS 25 10 12 3 23 FLORIDA PANTHERS 22 9 9 4 22 NEW JERSEY DEVILS 23 9 10 4 22 PHILADELPHIA FLYERS 24 10 12 2 22 Zahod: NASHVILLE PREDATORS 25 17 7 1 35 COLORADO AVALANCHE 24 14 6 4 32 MINNESOTA WILD 24 14 8 2 30 CALGARY FLAMES 24 14 9 1 29 SAN JOSE SHARKS 25 12 8 5 29 WINNIPEG JETS 23 13 8 2 28 DALLAS STARS 25 12 10 3 27 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 26 13 12 1 27 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 26 11 10 5 27 VANCOUVER CANUCKS 27 11 13 3 25 EDMONTON OILERS 24 11 11 2 24 CHICAGO BLACKHAWKS 25 9 11 5 23 ARIZONA COYOTES 23 10 11 2 22 ST. LOUIS BLUES 22 8 11 3 19 LOS ANGELES KINGS 24 9 14 1 19

S. J.