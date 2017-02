Kralji po dveh ničlah spet našli strelsko formo

Cassidy debitiral z zmago

10. februar 2017 ob 07:54

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so zadnji dve tekmi izgubili s skupno razliko 0:10, tokrat pa so se vrnili v velikem slogu, saj so v gosteh premagali Florido s 6:3.

Gonilo zmage je bil najboljši Kralj v tej sezoni Jeff Carter, ki je dosegel kar štiri točke (dve točki in dve podaji). Los Angeles šest zadetkov dosegel že v 28. minuti, ko je Carter povišal na 6:1.

"Šest zadetkov se sliši res lepo. Običajno smo ekipa, ki ne dosega veliko zadetkov. Lepo je videti, da je bila slika tokrat obrnjena. Po dveh težkih porazih smo res potrebovali to zmago," je bil zadovoljen Carter.

Kapetan Anže Kopitar je ostal brez točke.

Na klopi Bostona je prvič sedel Bruce Cassidy, ki je videl visoko zmago nad San Josejem s 6:3. David Pastrnak je dosegel dva gola z igralcem več, Patrice Bergeron pa je zbral štiri točke (gol in 3 podaje).

Liga NHL, tekme 9. februarja:

FLORIDA - LOS ANGELES 3:6

Jokinen 13., Marchessault 52., Barkov 60.; Brown 2., Carter 9., 28., Toffoli 15., Pearson 25., King 25.



BOSTON - SAN JOSE 6:3

BUFFALO - ANAHEIM 2:5

NY RANGERS - NASHVILLE 4:3

PHIALDELPHIA - NY ISLANDERS 1:3

WASHINGTON - DETROIT 6:3

COLUMBUS - VANCOUVER 0:3

TORONTO - ST. LOUIS * 1:2

OTTAWA - DALLAS 3:2

COLORADO - PITTSBURGH 1:4

ARIZONA - MONTREAL * 4:5

* - v podaljšku

Tekmi 10. februarja:

MINNESOTA - TAMPA BAY

WINNIPEG - CHICAGO

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 56 31 17 8 70 OTTAWA SENATORS 52 28 18 6 62 TORONTO MAPLE LEAFS 53 25 17 11 61 BOSTON BRUINS 56 27 23 6 60 FLORIDA PANTHERS 53 23 20 10 56 TAMPA BAY LIGHTNING 54 24 24 6 54 BUFFALO SABRES 54 22 22 10 54 DETROIT RED WINGS 54 22 22 10 54 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 55 38 11 6 82 PITTSBURGH PENGUINS 53 34 13 6 74 COLUMBUS BLUE JACKETS 53 34 14 5 73 NEW YORK RANGERS 54 35 18 1 71 PHILADELPHIA FLYERS 55 26 22 7 59 NEW YORK ISLANDERS 52 24 18 10 58 NEW JERSEY DEVILS 54 23 21 10 56 CAROLINA HURICANES 52 24 21 7 55 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 53 35 12 6 76 CHICAGO BLACKHAWKS 55 33 17 5 71 ST. LOUIS BLUES 55 28 22 5 61 NASHVILLE PREDATORS 54 26 20 8 60 WINNIPEG JETS 56 25 27 4 54 DALLAS STARS 55 21 24 10 52 COLORADO AVALANCHE 51 15 34 2 32 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 55 33 18 4 70 ANAHEIM DUCKS 56 29 17 10 68 EDMONTON OILERS 55 29 18 8 66 LOS ANGELES KINGS 55 28 23 4 60 CALGARY FLAMES 56 28 25 3 59 VANCOUVER CANUCKS 54 24 24 6 54 ARIZONA COYOTES 52 17 28 7 41

S. J.