Kralji po golu Kopitarja skoraj izbrisali štiri gole zaostanka

LA ostaja osmi

5. marec 2017 ob 08:23

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v boju za končnico na svojem ledu izgubili proti Vancouvru, ki je bil boljši s 4:3.

Dolgo je sicer kazalo na gladko zmago Canucksov, ki so sredi tekme vodili že s 4:0. Dva gola je prispeval Sven Baertschi, Bo Horvat pa je dodal tri podaje.



Vrnitev Kraljev je napovedal Anže Kopitar, ki je še pred koncem druge tretjine znižal na 4:1. V zadnjem delu igre sta Trevor Lewis in Alec Martinez zaostanek povsem znižala, a to je bilo premalo, da bi Kralji osvojili kakšno točko. Na lestvici Zahodne konference še vedno zasedajo osmo mesto.

"Končni izid sicer pravi, da smo izgubili samo za en gol, ampak v resnici smo bili v prvih dveh tretjinah daleč od dobre igre. Vsega je bilo premalo. Smo razočarani, zdaj se moramo zbrati pred zadnjim delom rednega dela tekmovanja," je tekmo ocenil Kopitar.

Liga NHL, tekme 4. marca:

LOS ANGELES - VANCOUVER 3:4

Kopitar 37., Lewis 53., Martinez 59.; Baertschi 12., 37., H. Sedin 19., Goldobin 33.



BOSTON - NEW JERSEY 3:2

BUFFALO - TAMPA BAY ** 1:2

OTTAWA - COLUMBUS 3:2

FLORIDA - DALLAS 1:2

NY RANGERS - MONTREAL 1:4

WINNIPEG - COLORADO 6:1

WASHINGTON - PHILADELPHIA * 2:1

NASHVILLE - CHICAGO 3:5

EDMONTON - DETROIT 4:3

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 5. marca:

CALGARY - NY ISLANDERS

NEW JERSEY - COLUMBUS

PITTSBURGH - BUFFALO

MINNESOTA - SAN JOSE

COLORADO - ST. LOUIS

ANAHEIM - VANCOUVER

ARIZONA - CAROLINA

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 66 37 21 8 82 OTTAWA SENATORS 63 35 22 6 76 BOSTON BRUINS 65 34 25 6 74 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 64 44 13 7 95 COLUMBUS BLUE JACKETS 63 40 17 6 86 PITTSBURGH PENGUINS 63 39 16 8 86 WILD CARD NEW YORK RANGERS 65 41 22 2 84 NEW YORK ISLANDERS 63 30 22 11 71 ------------------------------------- TORONTO MAPLE LEAFS 64 28 22 14 70 FLORIDA PANTHERS 64 29 24 11 69 TAMPA BAY LIGHTNING 64 30 26 8 68 PHILADELPHIA FLYERS 64 30 26 8 68 BUFFALO SABRES 65 27 26 12 66 NEW JERSEY DEVILS 64 25 27 12 62 DETROIT RED WINGS 63 25 27 11 61 CAROLINA HURICANES 61 25 26 10 60 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 65 42 18 5 89 MINNESOTA WILD 62 41 15 6 88 NASHVILLE PREDATORS 65 32 24 9 73 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 63 38 18 7 83 EDMONTON OILERS 65 35 22 8 78 ANAHEIM DUCKS 64 33 21 10 76 WILD CARD CALGARY FLAMES 65 35 26 4 74 LOS ANGELES KINGS 65 31 28 6 68 ------------------------------------- ST. LOUIS BLUES 63 31 27 5 67 WINNIPEG JETS 66 30 30 6 66 DALLAS STARS 65 26 29 10 62 VANCOUVER CANUCKS 64 27 30 7 61 ARIZONA COYOTES 64 23 34 7 53 COLORADO AVALANCHE 63 17 43 3 37

S. J.