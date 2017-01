Kralji po podaji Kopitarja slavili v podaljšku

Drugi zaporedni poraz Columbusa

8. januar 2017 ob 08:19

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so že v 8. minuti v Staples Centru zaostajali proti Minnesoti z 2:0, na koncu pa slavili v podaljšku s 4:3.

Kralji so se vrnili v drugi tretjini, ki so jo dobili z 2:0, na začetku zadnje pa že nekaj sekund po golu Jaka Muzzina povedli s 3:2. Minnesota se je v podaljšek rešila 43 sekund pred koncem rednega dela, ko je bil natančen Zach Parise. Podaljšek je po podaji Anžeta Kopitarja končal Tanner Pearson.

"Vedeli smo, da dosegajo veliko golov in da je bila naša naloga, da smo v tem elementu enakovredni," je po tekmi razmišljal trener LA-ja Darryl Sutter, ki se je razveselil dejstva, da se je med strelce vpisal tudi Marian Gaborik.

Po seriji zmag zdaj drugi poraz

Columbus je po 16 zaporednih zmagah izgubil še drugič zapored. Modri suknjiči so na svojem ledu klonili pred NY Rangersi s 5:4.

Liga NHL, tekme 7. januarja:

LOS ANGELES - MINNESOTA * 4:3

Carter 28., Gaborik 32., Muzzin 41., Pearson 64. (Kopitar); Koivu 4., Coyle 8., Parise 60.



BUFFALO - WINNIPEG 4:3

PHILADELPHIA - TAMPA BAY 4:2

TORONTO - MONTREAL 3:5

OTTAWA - WASHINGTON 0:1

FLORIDA - BOSTON 0:4

NEW JERSEY - EDMONTON * 1:2

COLUMBUS - NY RANGERS 4:5

ST. LOUIS - DALLAS 4:3

ARIZONA - NY ISLANDERS ** 2:1

CALGARY - VANCOUVER 3:1

SAN JOSE - DETROIT 6:3

* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekme 8. januarja:

PITTSBURGH - TAMPA BAY

CAROLINA - BOSTON

COLUMBUS - PHILADELPHIA

OTTAWA - EDMONTON

CHICAGO - NASHVILLE

ANAHEIM - MINNESOTA

Lestvice, Vzhodna konferenca

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 40 25 9 6 56 BOSTON BRUINS 42 21 17 4 46 OTTAWA SENATORS 38 20 14 4 44 TORONTO MAPLE LEAFS 39 18 13 8 44 TAMPA BAY LIGHTNING 41 19 18 4 42 FLORIDA PANTHERS 41 17 16 8 42 BUFFALO SABRES 39 15 15 9 39 DETROIT RED WINGS 40 17 18 5 39 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACKETS 38 27 7 4 58 NEW YORK RANGERS 42 28 13 1 57 PITTSBURGH PENGUINS 38 25 8 5 55 WASHINGTON CAPITALS 39 25 9 5 55 PHILADELPHIA FLYERS 41 21 15 5 47 CAROLINA HURICANES 39 17 15 7 41 NEW JERSEY DEVILS 41 16 17 8 40 NEW YORK ISLANDERS 38 15 15 8 38



Zahodna konferenca

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 42 25 12 5 55 MINNESOTA WILD 38 24 9 5 53 ST. LOUIS BLUES 40 21 14 5 47 NASHVILLE PREDATORS 39 17 15 7 41 WINNIPEG JETS 42 19 20 3 41 DALLAS STARS 40 16 16 8 40 COLORADO AVALANCHE 39 13 25 1 27 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 40 24 14 2 50 ANAHEIM DUCKS 41 21 12 8 50 EDMONTON OILERS 41 21 13 7 49 CALGARY FLAMES 42 22 18 2 46 LOS ANGELES KINGS 40 20 16 4 44 VANCOUVER CANUCKS 42 20 19 3 43 ARIZONA COYOTES 40 12 22 6 30

S. J.