Kralji so dvakrat še izenačili, tretjič jim to ni več uspelo

Kopitar podal za 1:1

25. november 2018 ob 07:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Proti najslabši ekipi Lige NHL si težko popraviš samozavest, lahko pa vsaj prekineš dolgo serijo porazov, to je uspelo Vancouvru.

Canucksi so bili v dolgi seriji osmih porazov, ki so ga končali v Staples Centru, kjer so na kolena spravili Los Angeles s 4:2. Kraljem je v srednji tretjini dvakrat uspelo izničiti gol zaostanka, ne pa več v zadnjem delu tekme.

Petterson sprejel darilo

Odločitev je padla v 51. minuti, ko so gostitelji v svoji tretjini izgubili plošček, ta je na levi strani prišel do novinca Eliasa Pettersona, ki je zadrsal proti golu in zadel z leve strani. Slovenski kapetan Anže Kopitar je podal Drewu Doughtyju za izenačenje na 1:1.

Pet zaporednih porazov prvič po letu 2004

Kralji so prvič po letu 2004 izgubili pet zaporednih tekem v rednem delu na svojem ledu. Ta niz lahko podaljšajo že v noči na ponedeljek, ko gostijo Edmonton.

Liga NHL, tekme 24. novembra:

LOS ANGELES - VANCOUVER 2:4

Doughty 28. (podaja Kopitar), Luff 37.; Gaudette 26., Gagner 33., Pettersson 51., Motte 59.



NY RANGERS - WASHINGTON 3:5

TORONTO - PHILADELPHIA 6:0

MONTREAL - BOSTON 2:3

DETROIT - BUFFALO ** 2:3

FLORIDA - CHICAGO * 4:5

NY ISLANDERS - CAROLINA 4:1

PITTSBURGH - COLUMBUS 4:2

ST. LOUIS - WINNIPEG 4:8

COLORADO - DALLAS 3:2

VEGAS - SAN JOSE 6:0

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 25. novembra:

ARIZONA - CALGARY

TAMPA BAY - NEW JERSEY

NASHVILLE - ANAHEIM

LOS ANGELES - EDMONTON

Vzhod: BUFFALO SABRES 24 16 6 2 34 TAMPA BAY LIGHTNING 23 16 6 1 33 TORONTO MAPLE LEAFS 24 16 8 0 32 BOSTON BRUINS 23 13 6 4 30 WASHINGTON CAPITALS 23 13 7 3 29 COLUMBUS BLUE JACKETS 23 13 8 2 28 MONTREAL CANADIENS 24 11 8 5 27 NEW YORK ISLANDERS 22 12 8 2 26 ------------------------------------- NEW YORK RANGERS 24 12 10 2 26 CAROLINA HURRICANES 23 11 9 3 25 PITTSBURGH PENGUINS 22 9 8 5 23 DETROIT RED WINGS 23 10 10 3 23 PHILADELPHIA FLYERS 23 10 11 2 22 NEW JERSEY DEVILS 21 9 9 3 21 OTTAWA SENATORS 23 9 11 3 21 FLORIDA PANTHERS 21 8 9 4 20 Zahod: NASHVILLE PREDATORS 23 16 6 1 33 MINNESOTA WILD 23 14 7 2 30 COLORADO AVALANCHE 23 13 6 4 30 WINNIPEG JETS 22 13 7 2 28 SAN JOSE SHARKS 24 12 8 4 28 CALGARY FLAMES 23 13 9 1 27 DALLAS STARS 24 12 10 2 26 ANAHEIM DUCKS 24 10 9 5 25 ------------------------------------- VEGAS GOLDEN KNIGHTS 25 12 12 1 25 VANCOUVER CANUCKS 26 11 13 2 24 CHICAGO BLACKHAWKS 24 9 10 5 23 EDMONTON OILERS 22 10 10 2 22 ARIZONA COYOTES 21 9 10 2 20 ST. LOUIS BLUES 22 8 11 3 19 LOS ANGELES KINGS 22 7 14 1 15

S. J.