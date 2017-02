Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Trevor Lewis je odločil tekmo v Denverju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kralji so se mučili tudi proti Coloradu

Anže Kopitar ni bil med strelci ali podajalci

22. februar 2017 ob 07:45

Denver - MMC RTV SLO

Niz treh zaporednih porazov so hokejisti Los Angelesa prekinili na gostovanju v Denverju, kjer so najslabšo ekipo v Ligi NHL Colorado ugnali z 2:1.

Vsi zadetki so padli v prvi polovici druge tretjine. V 32. sekundi je po napaki Drewa Doughtyja gostitelje v vodstvo popeljal Mikko Rantanen. Los Angeles je izenačil slabe tri minute pozneje, ko se je Doughty odkupil z izjemno bekhend podajo do Tylerja Toffolija, ki je premagal vratarja Calvina Pickarda.

"To samo kaže, kako dober igralec je Drew. Najprej naredi napako, nato pa se vrne s tako potezo," je svojega branilca pohvalil trener Darryl Sutter, ki je dosegel 215. zmago na klopi Los Angelesa in se na vrhu večne lestvice izenačil z Andyjem Murrayjem.

Srečanje je v 30. minuti po lepem prodoru odločil Trevor Lewis. Anže Kopitar se ni vpisal med podajalce.

Peter Budaj je proti svojemu nekdanjemu moštvu zbral 24 obramb. Izkazal se je še posebej v zadnji tretjini, ko je ustavil vseh 11 strelov na svoja vrata.

Los Angeles za zadnjim mestom, ki vodi v končnico, zaostaja za dve točki. Prvi pred njim je Calgary, ki ima tekmo več.

COLORADO - LOS ANGELES 1:2

Rantanen 21.; Toffoli 24., Lewis 30.



NEW JERSEY - OTTAWA 1:2

NY RANGERS - MONTREAL ** 2:3

CAROLINA - PITTSBURGH 1:3

TORONTO - WINNIPEG * 5:4

DETROIT - NY ISLANDERS 1:3

TAMPA BAY - EDMONTON 4:1

NASHVILLE - CALGARY * 5:6

MINNESOTA - CHICAGO 3:5

* - podaljšek; ** - kazenski streli



Tekme 22. februarja:

FLORIDA - EDMONTON

PHILADELPHIA - WASHINGTON

ANAHEIM - BOSTON

