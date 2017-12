Kralji so v sedmih nebesih

Kopitar podal pri zadnjih dveh zadetkih

8. december 2017 ob 08:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so pred svojimi gledalci za sedmo zaporedno zmago v podaljšku premagali Ottawo s 4:3. Z dvema podajama se je izkazal Anže Kopitar.

Kralji so vselej povedli za en gol, a so jih Senatorji takoj ujeli. Dobre tri minute pred koncem je Kopitar dobil buli in podal do Christiana Folina, ki je streljal od daleč. Dustin Brown je plošček mojstrsko dvignil in zadel za vodstvo s 3:2. Vsega deset sekund pred koncem rednega dela je podaljšek izsilil Ryan Dzingel.

Dodatek se je končal že po pol minute. Kopitar je tokrat pred svojimi vrati ukradel plošček, Drew Doughty je z njim predrsal celo igrišče in zabil za 4:3.

Točka razlike med prvim in petim mestom

Los Angeles je z 41 točkami na vrhu Zahodne konference. Na vzhodu je boljša le Tampa Bay, ki ima točko več. Posebna gneča v Metropolitanski diviziji, kjer vodilni New Jersey in peti Pittsburgh loči le ena točka.

Jordan Subban okrepil Kralje

Kralji so se pred nadaljevanjem sezone okrepili z branilcem Jordanom Subbanom. Ekipa iz Kalifornije bo v Vancouver v zameno poslala Nica Dowda. 22-letni Subban je mlajši brat slovitega branilca P. K. Subbana (Nashville) in vratarja Malcolma (Vegas).

Liga NHL, tekme 7. decembra:

LOS ANGELES - OTTAWA * 4:3

Pearson 15., Iafallo 26., Brown 57. (podaja Kopitar), Doughty 61. (Kopitar); Duchene 17., Pageau 29., Dzingel 60.

BOSTON - ARIZONA 6:1

PITTSBURGH - NY ISLANDERS * 4:3

MONTREAL - CALGARY * 2:3

TAMPA BAY - COLORADO 5:2

FLORIDA - WINNIPEG 6:4

ST. LOUIS - DALLAS 3:0

VANCOUVER - PHILADELPHIA 1:4

SAN JOSE - CAROLINA * 5:4

* - v podaljšku

Tekme 8. decembra:

NEW JERSEY - COLUMBUS

WASHINGTON - NY RANGERS

NASHVILLE - VEGAS

CHICAGO - BUFFALO

ANAHEIM - MINNESOTA

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 28 20 6 2 42 TORONTO MAPLE LEAFS 29 18 10 1 37 BOSTON BRUINS 26 13 9 4 30 MONTREAL CANADIENS 30 13 13 4 30 DETROIT RED WINGS 28 11 12 5 27 FLORIDA PANTHERS 28 11 13 4 26 OTTAWA SENATORS 27 9 11 7 25 BUFFALO SABRES 28 7 17 4 18 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 27 16 7 4 36 COLUMBUS BLUE JACK. 28 17 10 1 35 NEW YORK ISLANDERS 28 16 9 3 35 WASHINGTON CAPITALS 29 17 11 1 35 PITTSBURGH PENGUINS 30 16 11 3 35 NEW YORK RANGERS 27 15 10 2 32 PHILADELPHIA FLYERS 29 11 11 7 29 CAROLINA HURICANES 27 11 10 6 28 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 29 19 8 2 40 NASHVILLE PREDATORS 28 18 7 3 39 WINNIPEG JETS 29 17 8 4 38 DALLAS STARS 29 16 12 1 33 MINNESOTA WILD 27 13 11 3 29 CHICAGO BLACKHAWKS 28 12 11 5 29 COLORADO AVALANCHE 27 12 13 2 26 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 30 19 8 3 41 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 27 17 9 1 35 SAN JOSE SHARKS 27 15 10 2 32 VANCOUVER CANUCKS 29 14 11 4 32 CALGARY FLAMES 29 15 12 2 32 ANAHEIM DUCKS 29 12 11 6 30 EDMONTON OILERS 28 11 15 2 24 ARIZONA COYOTES 31 7 19 5 19

S. J.