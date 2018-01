Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Trenutek, ko je Tanner Pearson odločil tekmo. Foto: Reuters Sorodne novice Los Angeles ne najde poti iz krize Dodaj v

Kralji v Calgaryju prehiteli sireno

Druga zmaga na zadnjih devetih tekmah

25. januar 2018 ob 08:16

Calgary - MMC RTV SLO

24 ur po porazu v Vancouvru so hokejisti Los Angelesa vtis popravili z zmago z 2:1 v Calgaryju. Srečanje je v peti minuti podaljška odločil Tanner Pearson.

Calgary je povedel v 15. minuti z golom Seana Monahana. Kralji so izenačili v 45. minuti, ko je Mika Smitha (25 obramb) premagal Jake Muzzin. Med podajalci je bil tudi Anže Kopitar.

Ko je že kazalo, da bodo tekmo odločili kazenski streli, je 27 sekund pred koncem podaljška zadel Pearson. V vratih Los Angelesa se je izkazal Darcy Kuemper, ki je zbral 30 obramb. Kralji so zmagali šele drugič na zadnjih devetih obračunih.

"To je bila pogumna predstava. Hitro smo prejeli zadetek, toda ostali smo zbrani, ostali v igri in ritmu. Na koncu smo dobili dve točki, kar je zelo dobrodošlo po včerajšnji predstavi," je za lakinginsider.com povedal Kopitar.

Kralje zdaj čaka nekaj dni premora, naslednji obračun jih čaka šele v noči na 31. januar v Dallasu. "Vse to nam je pokazalo, kako težko bo tudi v prihodnje. Dve točki sta naredili ta premor malce slajši, tako da bomo malce uživali v tem, a moramo poskrbeti, da bomo tudi v prihodnje kazali podobne predstave kot nocoj," poudarja slovenski zvezdnik.

CALGARY - LOS ANGELES * 1:2

Monahan 15.; Muzzin 45. (podaja Kopitar), Pearson 65.



CHICAGO - TORONTO * 2:3

* - v podaljšku

Tekme 25. januarja:

NEW JERSEY - NASHVILLE

PHILADELPHIA - TAMPA BAY

PITTSBURGH - MINNESOTA

MONTREAL - CAROLINA

OTTAWA - BOSTON

DETROIT - CHICAGO

FLORIDA - WASHINGTON

ST. LOUIS - COLORADO

DALLAS - TORONTO

EDMONTON - CALGARY

ARIZONA - COLUMBUS

VANCOUVER - BUFFALO

VEGAS - NY ISLANDERS

ANAHEIM - WINNIPEG

SAN JOSE - NY RANGERS

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 48 33 12 3 69 BOSTON BRUINS 46 28 10 8 64 WASHINGTON CAPITALS 48 28 15 5 61 TORONTO MAPLE LEAFS 50 27 18 5 59 NEW JERSEY DEVILS 47 24 15 8 56 PHILADELPHIA FLYERS 48 24 16 8 56 COLUMBUS BLUE JACKETS 48 26 19 3 55 PITTSBURGH PENGUINS 50 26 21 3 55 ------------------------------------- NEW YORK RANGERS 49 24 20 5 53 NEW YORK ISLANDERS 49 24 20 5 53 CAROLINA HURRICANES 48 21 19 8 50 DETROIT RED WINGS 47 19 20 8 46 MONTREAL CANADIENS 48 20 22 6 46 FLORIDA PANTHERS 46 19 21 6 44 OTTAWA SENATORS 46 15 22 9 39 BUFFALO SABRES 48 13 26 9 35 ZAHODNA KONFERENCA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 47 32 11 4 68 WINNIPEG JETS 49 29 13 7 65 NASHVILLE PREDATORS 46 28 11 7 63 ST. LOUIS BLUES 50 29 18 3 61 DALLAS STARS 49 28 17 4 60 SAN JOSE SHARKS 47 26 14 7 59 COLORADO AVALANCHE 47 27 17 3 57 MINNESOTA WILD 48 26 17 5 57 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 48 25 16 7 57 LOS ANGELES KINGS 49 26 18 5 57 ANAHEIM DUCKS 49 23 17 9 55 CHICAGO BLACKHAWKS 48 22 19 7 51 EDMONTON OILERS 48 21 24 3 45 VANCOUVER CANUCKS 48 19 23 6 44 ARIZONA COYOTES 49 12 28 9 33

R. K.