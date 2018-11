Anže Kopitar je ostal brez strela v okvir vrat. Foto: AP Dodaj v

Kralji v napadu znova ostali brez streliva

Edini gol dosegel Hamonic

11. november 2018 ob 07:21

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa ostajajo prikovani na dnu Lige NHL, tokrat so pred svojimi gledalci klonili pred Calgaryjem (1:0).

Edini gol je padel že v tretji minuti, ko je zadel Travis Hamonic. Svoje je dodal vratar David Rittich, ki je ubranil 21 strelov in prvič v karieri ostal nepremagan.

Na drugi strani je imel dobro tekmo tudi domači vratar Jack Campbell, ki je zaustavil 35 strelov, a vodstvo Kraljev je lahko zaskrbljeno nad napadom. Že na šesti od 16 tekem je Los Angeles namreč dosegel en gol ali manj.

Calgary je na zadnjih šestih tekmah zmagal petkrat.

Liga NHL, tekme 10. novembra:

LOS ANGELES - CALGARY 0:1

Hamonic 3.



BUFFALO - VANCOUVER * 4:3

PHILADELPHIA - CHICAGO 4:0

DALLAS - NASHVILLE ** 4:5

BOSTON - TORONTO 5:1

MONTREAL - VEGAS 5:4

TAMPA BAY - OTTAWA 4:6

FLORIDA - NY ISLANDERS 4:2

PITTSBURGH - ARIZONA 4:0

CAROLINA - DETROIT ** 3:4

COLUMBUS - NY RANGERS ** 4:5

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 11. novembra:

ST. LOUIS - MINNESOTA

CAROLINA - OTTAWA

WASHINGTON - ARIZONA

BOSTON - VEGAS

WINNIPEG - NEW JERSEY

SAN JOSE - CALGARY

EDMONTON - COLORADO

Vzhod: TAMPA BAY LIGHTNING 17 12 4 1 25 TORONTO MAPLE LEAFS 17 11 6 0 22 MONTREAL CANADIENS 17 9 5 3 21 BOSTON BRUINS 16 9 5 2 20 COLUMBUS BLUE JACKETS 17 9 6 2 20 BUFFALO SABRES 17 9 6 2 20 PHILADELPHIA FLYERS 17 9 7 1 19 NEW YORK ISLANDERS 16 8 6 2 18 ------------------------------------- NEW YORK RANGERS 17 8 7 2 18 PITTSBURGH PENGUINS 15 7 5 3 17 WASHINGTON CAPITALS 15 7 5 3 17 OTTAWA SENATORS 17 7 7 3 17 CAROLINA HURRICANES 17 7 7 3 17 DETROIT RED WINGS 17 7 8 2 16 FLORIDA PANTHERS 13 5 5 3 13 NEW JERSEY DEVILS 14 6 7 1 13 Zahod: NASHVILLE PREDATORS 16 13 3 0 26 MINNESOTA WILD 16 10 4 2 22 VANCOUVER CANUCKS 18 10 6 2 22 CALGARY FLAMES 17 10 6 1 21 DALLAS STARS 17 9 6 2 20 WINNIPEG JETS 15 9 5 1 19 SAN JOSE SHARKS 17 8 6 3 19 EDMONTON OILERS 16 8 7 1 17 ------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 16 7 6 3 17 ANAHEIM DUCKS 18 7 8 3 17 ST. LOUIS BLUES 14 6 5 3 15 ARIZONA COYOTES 15 7 7 1 15 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 17 7 9 1 15 CHICAGO BLACKHAWKS 17 6 8 3 15 LOS ANGELES KINGS 16 5 10 1 11

S. J.