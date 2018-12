Dodaj v

Kralji v Pittsburghu osvojili točko

Kopitar podal za znižanje na 1:2

16. december 2018 ob 07:05,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 08:25

New York - MMC RTV SLO

Hokejistom Los Angelesa je na gostovanju pri Pittsburghu uspelo izbrisati zaostanek dveh zadetkov, a so na koncu vseeno klonili s 4:3.

Anže Kopitar je v 24 minutah igre v okvir domačih vrat sprožil en strel. Foto: Reuters

Pingvini so uvodno tretjino dobili z 2:0, na začetku druge je po podaji Anžeta Kopitarja znižal Jake Muzzin. Vsega pet minut je na 3:1 povišal Tanner Pearson, ki je prav v dresu LA-ja prebil šest sezon. Kralji se niso predali in so z goloma Matta Luffa in Alexa Iaffala izsilili podaljšek.

V dodatku so bili Kralji dejavni, a je bil vratar Matt Murray vselej na mestu. Zmago je gostiteljem po štirih minutah igre zagotovil Phil Kessel.

Quick: Izgubili smo

Vratar LA-ja Jonathan Quick je bil po porazu slabe volje. Novinarji so ga skušali spodbuditi, da so se Kralji vrnili po dveh golih zaostanka, a Quick je hitro odvrnil: "Ja, izgubili smo, ves trud je bil zaman. Štejejo zmage, teh pa nimamo ravno veliko."

Liga NHL, tekme 15. decembra:

PITTSBURGH - LOS ANGELES

* 4:3 (2:0, 1:2, 0:1)

Cullen 7., Rust 14., Pearson 29., Kessel 64.; Muzzin 24. (podaja Kopitar), Luff 31., Iafallo 53.

Florida je premagala Toronto s 4:3. Za gostitelje je tri gole zabil Aleksander Barkov, tudi odločilnega v podaljšku. Foto: Reuters

FLORIDA - TORONTO * 4:3

COLUMBUS - ANAHEIM * 1:2

MONTREAL - OTTAWA 5:2

MINNESOTA - CALGARY 1:2

NY ISLANDERS - DETROIT ** 4:3

WASHINGTON - BUFFALO ** 4:3

NASHVILLE - NEW JERSEY ** 2:1

COLORADO - DALLAS 6:4

VANCOUVER - PHILADELPHIA 5:1

* - v podaljšku; ** - kazenski streli

Tekme 16. decembra:

NY RANGERS - VEGAS

CAROLINA - ARIZONA

ST. LOUIS - CALGARY

BOSTON - BUFFALO

CHICAGO - SAN JOSE

WINNIPEG - TAMPA BAY

VANCOUVER - EDMONTON

Vzhodna konferenca Ekipa Tekme Zmage Porazi PK Točke Tampa Bay Lightning 33 25 7 1 51 Toronto Maple Leafs 33 21 10 2 44 Buffalo Sabres 33 19 9 5 43 Washington Capitals 32 20 9 3 43 Boston Bruins 32 17 11 4 38 Montreal Canadiens 33 17 11 5 39 Columbus Blue Jackets 32 17 12 3 37 Pittsburgh Penguins 32 15 11 6 36 New York Islanders 31 15 12 4 34 New York Rangers 31 14 13 4 32 Ottawa Senators 34 14 16 4 32 Detroit Red Wings 34 14 15 5 33 Carolina Hurricanes 31 13 13 5 31 New Jersey Devils 31 11 13 7 29 Philadelphia Flyers 31 12 15 4 28 Florida Panthers 31 12 13 6 30

Zahodna konferenca Ekipa Tekme Zmage Porazi PK Točke Winnipeg Jets 32 21 9 2 44 Nashville Predators 33 22 10 1 45 Calgary Flames 33 21 10 2 44 Colorado Avalanche 33 18 9 6 42 San Jose Sharks 33 17 11 5 39 Edmonton Oilers 33 18 12 3 39 Anaheim Ducks 34 18 11 5 41 Vegas Golden Knights 34 18 14 2 38 Minnesota Wild 32 17 13 2 36 Dallas Stars 33 16 14 3 35 Vancouver Canucks 35 15 16 4 34 Arizona Coyotes 31 14 15 2 30 St. Louis Blues 30 12 14 4 28 Chicago Blackhawks 34 10 18 6 26 Los Angeles Kings 34 11 20 3 25





