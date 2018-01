Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Los Angeles za vodilnim Vegasom zaostaja za tri točke. Foto: Reuters Dodaj v

Kralji zanesljivo do druge zmage na kanadski turneji

Anže Kopitar do 41. in 42. točke v sezoni

3. januar 2018 ob 08:27

Edmonton - MMC RTV SLO

S tremi goli v petminutni igri s hokejistom več si je Los Angeles v Ligi NHL tlakoval pot do zanesljive zmage v Edmontonu, kjer je na koncu slavil s 5:0. Anže Kopitar je vknjižil dve podaji.

Kralji so povedli v 35. minuti z golom Andyja Andreoffa. Odločitev je padla na začetku zadnje tretjine, a se je izvirni greh Edmontona zgodil ob koncu drugega dela. Takrat je Patrick Maroon v glavo udaril branilca Los Angelesa Drewa Doughtyja in si prislužil kazen igre. Doughty je moral zapustiti ledeno ploskev, vendar se je vrnil v zadnji tretjini.

Igralca več so na začetku zadnjega dela unovčili Trevor Lewis, Dustin Brown in Adrian Kempe, ki so premagali Cama Talbota v razmiku slabih treh minut. Končni izid je minuto in pol pred koncem postavil Brown. Kopitar je bil med podajalci pri tretjem in petem golu. Skupaj je na 40 tekmah v letošnji sezoni zbral 42 točk (17+25), kar ga uvršča na 13. mesto v ligi.

Jonathan Quick je za tretjo nedotaknjeno mrežo v sezoni zbral 32 obramb.

Los Angeles bo po zmagah v Vancouvru in Edmontonu kanadsko turnejo končal v noči na petek v Calgaryju.

EDMONTON - LOS ANGELES 0:5

Andreoff 35., Lewis 42., Brown 44. (podaja Kopitar), 59. (Kopitar), Kempe 45.



TORONTO - TAMPA BAY 0:2

NY ISLANDERS - BOSTON 1:5

PHILADELPHIA - PITTSBURGH 1:5

CAROLINA - WASHINGTON * 4:5

MONTREAL - SAN JOSE 1:4

ST. LOUIS - NEW JERSEY ** 3:2

MINNESOTA - FLORIDA 5:1

DALLAS - COLUMBUS 1:2

COLORADO - WINNIPEG * 3:2

VANCOUVER - ANAHEIM 0:5

VEGAS - NASHVILLE 3:0

* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekmi 3. januarja:

DETROIT - OTTAWA

NY RANGERS - CHICAGO

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 39 29 8 2 60 WASHINGTON CAPITALS 41 25 13 3 53 NEW JERSEY DEVILS 39 22 10 7 51 BOSTON BRUINS 38 22 10 6 50 COLUMBUS BLUE JACKETS 41 23 15 3 49 TORONTO MAPLE LEAFS 41 23 16 2 48 NEW YORK RANGERS 39 21 13 5 47 CAROLINA HURRICANES 39 18 13 8 44 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 40 20 16 4 44 PITTSBURGH PENGUINS 41 20 18 3 43 PHILADELPHIA FLYERS 39 16 15 8 40 FLORIDA PANTHERS 39 17 17 5 39 DETROIT RED WINGS 38 15 16 7 37 MONTREAL CANADIENS 40 16 20 4 36 OTTAWA SENATORS 37 12 17 8 32 BUFFALO SABRES 39 10 20 9 29 ZAHODNA KONFERENCA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 38 27 9 2 56 LOS ANGELES KINGS 40 24 11 5 53 WINNIPEG JETS 41 23 11 7 53 ST. LOUIS BLUES 42 25 15 2 52 NASHVILLE PREDATORS 39 23 11 5 51 DALLAS STARS 41 22 16 3 47 SAN JOSE SHARKS 37 21 12 4 46 ANAHEIM DUCKS 41 19 14 8 46 ------------------------------------- MINNESOTA WILD 40 21 16 3 45 COLORADO AVALANCHE 39 20 16 3 43 CHICAGO BLACKHAWKS 38 18 14 6 42 CALGARY FLAMES 39 19 16 4 42 EDMONTON OILERS 40 17 20 3 37 VANCOUVER CANUCKS 40 16 19 5 37 ARIZONA COYOTES 41 9 27 5 23

R. K.