Kralji zdrsnili z mest za končnico

Kopitar prvič po treh tekmah brez točk

25. marec 2018 ob 08:08,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 08:10

New York - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Los Angelesa so s tesnim porazom s 3:2 pri Edmontonu zdrsnili z mest za končnico. Anže Kopitar je tokrat ostal brez točk.

Gostitelji so po golih Pontusa Aberga in Connorja McDavida vodili že z 2:0, a je Jeff Muzzin še v prvem delu poskrbel za priključek. V 25. minuti je McDavid, s 96 točkami novi najboljši strelec lige, zadel za 3:1, Jeff Carter pa le dve minuti pozneje za 3:2. Kraljem v zadnji tretjini ni uspelo vsaj izenačiti.

Kopitar je igral 23 minut in trikrat neuspešno poskusil s strelom proti domačim vratom ter tako prvič po treh tekmah ostal brez točk na tekmi.

Los Angeles zdaj v ponedeljek čaka domači obračun s Calgaryjem, ki je danes v San Joseju izgubil s 5:1.

Na lestvici Zahodne konference sta zdaj pred Los Angelesom ob enakem izkupičku točk St. Louis in Anaheim, Colorado, ki je ponoči po streljanju kazenskih strelov z 2:1 ugnal novinca v ligi, Las Vegas, ima točko več. Dallas na 10. mestu zaostaja že pet točk in počasi izgublja možnosti.

Ne gre spregledati, da sta ponoči izgubili tudi obe vodilni ekipi lige. Tampa je v New Jerseyju izgubila z 1:2, Nashville pa v Minnesoti kar z 1:4.

Tekme 24. marca:

COLORADO - VEGAS 2:1 - kazenski streli

SAN JOSE - CALGARY 5:1

NY ISLANDERS - CHICAGO 1:3

COLUMBUS - ST. LOUIS 1:2

NEW JERSEY - TAMPA BAY 2:1

NY RANGERS - BUFFALO 5:1

FLORIDA - ARIZONA 4:2

OTTAWA - CAROLINA 2:5

TORONTO - DETROIT 4:3

MONTREAL - WASHINGTON 4:6

MINNESOTA - NASHVILLE 4:1

EDMONTON - LOS ANGELES 3:2

Aberg 1., McDavid 16., 25.; Muzzin 16., Carter 27.

Tekme 25. marca:

PITTSURGH - PHILADELPHIA

DALLAS - VANCOUVER

WINNIPEG - NASHVILLE

MINNESOTA - BOSTON

EDMONTON - ANAHEIM

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 75 51 20 4106 BOSTON BRUINS 73 46 17 10102 TORONTO MAPLE LEAFS 75 45 23 7 97 WASHINGTON CAPITALS 75 44 24 7 95 PITTSBURGH PENGUINS 75 42 27 6 90 COLUMBUS BLUE JACKETS 76 42 29 5 89 PHILADELPHIA FLYERS 75 38 25 12 88 NEW JERSEY DEVILS 75 39 28 8 86 --------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 73 38 28 7 83 CAROLINA HURRICANES 75 33 31 11 77 NEW YORK RANGERS 75 33 34 8 74 NEW YORK ISLANDERS 75 31 34 10 72 MONTREAL CANADIENS 76 27 37 12 66 DETROIT RED WINGS 75 27 37 11 65 OTTAWA SENATORS 74 26 37 11 63 BUFFALO SABRES 75 23 40 12 58 ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 74 48 16 10106 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 75 47 21 7101 WINNIPEG JETS 74 45 19 10100 SAN JOSE SHARKS 75 43 23 9 95 MINNESOTA WILD 74 42 24 8 92 COLORADO AVALANCHE 75 41 26 8 90 ST. LOUIS BLUES 75 42 28 5 89 ANAHEIM DUCKS 75 38 24 13 89 --------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 76 41 28 7 89 DALLAS STARS 75 38 29 8 84 CALGARY FLAMES 76 35 31 10 80 EDMONTON OILERS 75 34 36 5 73 CHICAGO BLACKHAWKS 76 31 36 9 71 VANCOUVER CANUCKS 75 26 40 9 61 ARIZONA COYOTES 75 25 39 11 61

Ž. K.