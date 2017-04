Kramarić zrežiral prvo zmago Hoffenheima nad Bayernom

Hamburg brez možnosti v Dortmundu

4. april 2017 ob 23:18

Hoffenheim - MMC RTV SLO

Tako slabega prvega polčasa Bayern v letošnji sezoni še ni odigral. V drugem delu se silovit pritisk ni obrestoval in Hoffenheim je v 18. poskusu prvič spravil na kolena slavne tekmece (1:0).

Carlo Ancelotti, ki je precej premešal začetno postavo, je 45 minut besno žvečil ob stranski črti in le odkimaval z glavo na derbiju 27. kroga Bundeslige. Ogromno tehničnih napak so naredili njegovi izbranci, slabe podaje so se kar vrstile. Drugi prvenstevni poraz v letošnji sezoni je opozorilo pred sobotnim derbijem z dortmundsko Borussio in obema tekmama z madridskim Realom v četrtfinalu Lige prvakov.

Julian Nagelsmann, ki bo julija praznoval šele 30. rojstni dan, je eden izmed najbolj obetavnih trenerjev v Evropi. Predsednik Bayerna Uli Hoeness ga je že večkrat pohvalil in dejal, da si ga lahko predstavlja čez nekaj let na klopi. Hoffenheim je v letošnji sezoni izgubil le dvakrat in ima lepe možnosti za uvrstitev v Ligo prvakov.

Andrej Kramarić je že v uvodnih minutah dvakrat zapretil. Sven Ulreich, ki je drugič zapored zamenjal Manuela Neuerja v vratih, je odlično posredoval po strelu Nadiema Amirija. V 21. minuti je Mats Hummels slabo izbil žogo z glavo izpred svojih vrat, razigrani Kramarić je z močnim strelom z 20 metrov zatresel mrežo, Ulreich ni najbolje posredoval.

Edino priložnost za Bayern je v zadnji minuti prvega polčasa zapravil Robert Lewandowski, ki je po prodoru Kingsleyja Comana z desne strani zadel prečko.

Lewandowski ni imel svojega večera

Poljak je v 55. minuti prišel do strela, a je sijajno posredoval Oliver Baumann. V zadnje pol ure so se gostitelji le še branili, pritisk se je stopnjeval. Franck Ribery je zamenjal nerazpoložega Renata Sanchesa. Tudi branilec Hummels je bil le še v napadu, nekajkrat je zapretil z glavo, v sodnikovem dodatku pa je njegov strel s 13 metrov odbil Baumann. V 93. minuti je Lewandowski za las meril mimo vrat in veliko slavje gostiteljev se je začelo.

"Takih tekem si ne smemo privoščiti. V prvem polčasu smo bili raztreseni, stali smo daleč od tekmecev. V drugem polčasu smo pritisnili, vendar je težko loviti zaostanek. Nekajkrat nam je letos že uspelo v zadnjih minutah, tokrat pa ne," je pojasnil Robben.

Aubameyang znova na vrhu lestvice strelcev

Hoffenheim ima na tretjem mestu točko naskoka pred dortmundsko Borussio. Črno-rumeni so premagali Hamburger SV s 3:0. Gonzalo Castro je v 13. minuti zadel s prostega strela z 20 metrov, vratar gostov Reen Adler je bil slabo postavljen. Borussia je zmago potrdila v zadnjih desetih minutah. Piere-Emerick Aubameyang je najprej zaposlil Šindžija Kagavo, ki je z bližine povišal na 2:0. Gabonec je po protinapadu postavil končni izid v zadnji minuti. To je bil že 25. zadetek v letošnji sezoni za najboljšega strelca Bundeslige.

Tretja zaporedna zmaga Werderja

Werder je odpravil Schalke kar s 3:0. Trener Alexander Nouri, ki je še pred dvema mesecema poslušal številne kritike, je uspel preporoditi Bremenčane, ki so slavili tretjič zapored in se močno oddaljili od mest, ki vodijo v drugo ligo. Češki branilec Theodor Gebre Selassie je sredi prvega polčasa zadel z glavo. V drugem polčasu je blestel napadalec Max Kruse, ki je najprej izkoristil najstrožjo kazen četrt ure pred koncem, nato pa še izjemno podal do Maximiliana Eggesteina, ki je z glavo postavil končnih 3:0 na Weserstadionu.

NEMŠKO PRVENSTVO



27. KROG

HOFFENHEIM - BAYERN 1:0 (1:0)

Kramarić 21.

Hoffenheim: Baumann, Süle, Vogt, Hübner, Toljan, Zuber, Rudy (75./Terrazzino), Demirbay (62./Schwegler), Amiri, Wagner (62./Szalai), Kramarić.

Bayern: Ulreich, Rafinha, Javi Martinez, Hummels, Alaba (75./Juan Bernat), Xabi Alonso, Vidal, Renato Sanches (72./Ribery), Robben, Coman, Lewandowski .

Sodnik: Sascha Stegemann

BORUSSIA (D) - HAMBURGER SV 3:0 (1:0)

Castro 13., Kagava 81., Aubameyang 90.

KÖLN - EINTRACHT 1:0 (0:0)

Jojić 53.



WERDER - SCHALKE 3:0 (1:0)

Selassie 24., Kruse 76./11-m, Eggestein 80.



Sreda ob 20.00:

AUGSBURG - INGOLSTADT

BORUSSIA (M) - HERTHA

DARMSTADT - BAYER LEVERKUSEN

MAINZ - RB LEIPZIG

WOLFSBURG - FREIBURG

Lestvica:

BAYERN 27 20 5 2 67:14 65 RB LEIPZIG 26 16 4 6 47:28 52 HOFFENHEIM 27 13 12 2 50:26 51 BORUSSIA (D) 27 14 8 5 58:28 50 KÖLN 27 10 10 7 39:31 40 HERTHA 26 12 4 10 35:33 40 EINTRACHT 27 10 7 10 26:28 37 WERDER 27 10 5 12 42:46 35 FREIBURG 26 10 5 11 34:47 35 SCHALKE 27 9 7 12 33:31 34 BORUSSIA (M) 26 9 6 11 30:34 33 BAYER (L) 26 9 5 12 40:43 32 WOLFSBURG 26 8 6 12 26:37 30 HAMBURGER SV 27 8 6 13 26:50 30 MAINZ 26 8 5 13 34:43 29 AUGSBURG 26 7 8 11 24:40 29 INGOLSTADT 26 6 4 16 25:43 22 DARMSTADT 26 4 3 19 17:51 15

A. G.