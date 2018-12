Triglav je odpravil Kanalce s 3:0. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

Kranjčani presenetili Salonit, na zaključek pokala Calcit Volley

Pregled odbojkarskega dogajanja konec tedna

3. december 2018 ob 13:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Odbojkarji ekipe Hiša na kolesih Triglav so poskrbeli za presenečenje 8. kroga državnega prvenstva. Na domačem parketu so s 3:0 premagali Salonit Anhovo in se veselili treh pomembnih prvenstvenih točk.

Odbojkarice Calcita Volleyja in Formule Formis so odigrale pokalno tekmo, po zlatem nizu so se na zaključni turnir uvrstile Kamničanke.

Kranjski odbojkarji so že na začetku srečanja pokazali, da bodo Kanalci na tej tekmi težko prišli do pričakovanih točk. Varovanci Igorja Šimunčiča so po slabših uvodnih točkah sicer hitro prišli do preobrata in so tempo narekovali vse do sredine niza, nato pa so gostitelji močno dvignili raven igre v bloku in obrambi ter se veselili zmage. Razpoložena odbojkarja v domači vrsti, Črt Bošnjak in Janko Bregant, sta nizala točko za točko, ob tem so Kranjčani tudi zelo dobro izvajali začetne udarce.

Na drugi strani mreže Fran Peterlin in Matic Vrtovec tokrat nista mogla računati na pomoč navadno razigranega Dejana Čabarkape. Gorenjci so imeli tudi v tretjem nizu zmago že v rokah, nato pa so si v končnici privoščili vrsto napak, gostje pa so tako niz močno podaljšali in celo vodili z 29:30, a so se na koncu, z 32:20, vseeno veselili odbojkarji Hiše na kolesih in dosegli četrto zmago.

Pri ženskah je bila bolj kot prvenstvena srečanja, na katerih so pričakovano zmagale vse favorizirane ekipe, zanimiva zaostala tekma četrtfinala Pokala Slovenije med Calcitom Volleyjem in Formulo Formis. Potem ko so na prvi tekmi Rogožanke izničile prednost Kamničank, ki so vodile z 0:2 v nizih in se veselile zmage, smo v Kamniku spremljali še en izenačen obračun. Znova so prva dva niza dobile varovanke Gregorja Rozmana, ki so v nadaljevanju povsem popustile, slabo so sprejemale, igra v napadu ni stekla, obenem pa niso mogle ustaviti Danijele Džaković in Ane Marije Vovk.

Sledilo je izenačenje na 2:2, v petem nizu pa je prišlo do mrka Formule Formis, saj se je niz končal pri 15:2. V zlatem nizu so bili številni gledalci znova priča razburljivi odbojki, v končnici pa sta stvari na svoje mesto postavili odlični Lucy Charuk in Olivera Kostić.

1. DOL (M), 8. krog



PANVITA POMGRAD - CALCIT VOLLEY

0:3 (-23, -23, -16)

MARIBOR - ČRNUČE

3:0 (15, 25, 16)

HIŠA NA KOLESIH - SALONIT ANHOVO

3:0 (19, 19, 31)

ŠOŠTANJ TOPOLŠICA - KRKA

2:3 (16, 21, -20, -20, -13)

ACH VOLLEY - HOČE

3:0 (17, 20, 22)



Vrstni red: ACH Volley 24, Maribor 18, Calcit Volley 17, Salonit Anhovo 14, Hiša na kolesih in Šoštanj po 11, Krka 9, Panvita 8, Hoče 4, Črnuče 3 točke.

1A. DOL (Ž), 8. krog

GEN-I VOLLEY - ANKARAN HRVATINI

3:0 (21, 7, 16)

SIP ŠEMPETER - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-14, -22, -19)

LUKA KOPER - ROTO KEMA PUCONCI

3:1 (22, -17, 12, 20)

CALCIT VOLLEY II - LJUTOMER

3:0 (15, 17, 16)

FORMULA FORMIS - CALCIT VOLLEY 12.12.



Vrstni red: GEN-I Volley 23, Calcit Volley 21, Nova KBM Branik 19, SIP Šempeter 15, Formula Formis 12, Luka Koper 11, Ankaran 7, Calcit Volley II 6, Roto Kema Puconci 2, Ljutomer 1.

R. K.