Kranjec in Hadalin trenirala na Pohorju, v nedeljo na sneg

Kranjec: Boljši sem kot lani

24. julij 2018 ob 22:06

Zreče - MMC RTV SLO, STA

Slovenska alpska smučarja Žan Kranjec in Štefan Hadalin sta se v minulih dneh za novo sezono pripravljala na Zreškem Pohorju. Že v nedeljo pa se slovenska reprezentanca odpravlja na sneg v švicarski Saas-Fee, kjer bo ostala do 6. avgusta.

"Zdaj končujem glavni in po mojem mnenju najpomembnejši del priprav. Že lansko leto sem bil dobro pripravljen, kljub temu pa mislim, da sem letos naredil korak naprej. Tudi testi so pokazali, da sem boljši kot lani, da sem dobro pripravljen, tako da lahko grem na sneg optimistično in potem tudi naprej v sezono. Smuči ostajajo iste, ostajam zvest Rossignolu, testiral sem nekaj novih modelov, drugače pa vse ostaja isto, kar je dobro, tako da lahko nadaljujem z delom, kjer sem prej končal," je dejal Kranjec.

Kranjec si je vzel le 14 dni dopusta

"Malo sem že pogrešal ekipo, tako da je dobro, da smo se dobili, pogovorili in naredili predpripravo za sneg. V teh treh mesecih je bil glavni poudarek na kondiciji, le po koncu sezone sem si vzel 14 dni odmora. Počel sem stvari, ki so mi všeč, razne športne igre, bil sem na morju, se družil s prijatelji. Od takrat je bil poudarek na kondiciji, vmes pa sem imel kakšen dan prosto," je še dodal najuspešnejši slovenski smučar minule zime, ki je v skupnem seštevku zasedel 33. mesto, v veleslalomu pa visoko šesto mesto.

Hadalin zamenjal trenerja in uredil prehrano

"Naredil sem kar precej sprememb, zamenjal sem kondicijskega trenerja, uredil sem prehrano, in sicer zelo dosledno, in mislim, da sta bili ti spremembi največ, kar sem lahko naredil v tem pripravljalnem obdobju. Dobro se počutim in verjamem v program. Ocenjevati pripravljenost, preden pridem na sneg, bi bilo malo nepošteno, tako do sebe kot do trenerja. A občutki so dobri. Nisem še na vrhuncu pripravljenosti, saj imam zdaj pred seboj še en teden in potem še dva, preden gremo v Argentino," pa je dejal Hadalin, ki je kondicijske priprave začel 7. maja, pred tem pa je bil na 10-dnevnem dopustu na Baliju.

