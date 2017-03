Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher si je veleslalomski globus zagotovil že v Kranjski Gori, kjer je bilo prav tako jasno, da mu niti teorija ne more več vzeti velikega kristalnega globusa, že šestega zapored. Foto: Reuters VIDEO Ilka Štuhec v Aspnu dvign... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kranjec mora smučanje s treningov prenesti še na tekmo

Danes v Aspnu moški veleslalom in ženski slalom

18. marec 2017 ob 09:49

Aspen - MMC RTV SLO

Predzadnji dan sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju se bosta v Aspnu od Slovencev predstavila Žan Kranjec in Ana Bucik.

Kranjec na zadnjih tekmah ni smučal tako, kot je v prvem delu sezone, a je vseeno kar optimističen: "Na treningih kažem dobre vožnje in mislim, da lahko naredim dober rezultat, s katerim bi napredoval na lestvici."

Veleslalom se bo začel ob 16. uri, Žan Kranjec ima številko devet. Finale (s prenosom na TV SLO 2) bo ob 19.30. Veleslalomski globus si je že v Kranjski Gori zagotovil Marcel Hirscher.

Smučarke se bodo pomerile na slalomu. Ana Bucik, članica elitne petnajsterice, bo šla na progo enajsta. "Forma mi je v zadnjem času malo padla, a upam, da se bom na spomladanskem snegu dobro počutila," je povedala za Radio Slovenija. Tekmo bo ob 17. uri začela Nina Loeseth. Finale bo ob 19.30.

Slalomski globus je že v rokah Mikaele Shiffrin. Ker na štartu ne bo Ilke Štuhec (pravi, da je preveč utrujena), je 22-letna Američanka tudi že dobitnica velikega kristalnega globusa.

Shiffrinova je tako kot Tina Maze v neverjetni sezoni 2012/13 dobila enajst tekem za svetovni pokal, a je njen zbir točk vendarle daleč od rekorda Mazejeve.

V najboljšem primeru, če bi dobila današnji slalom in jutrišnji veleslalom, bi Mikaela Shiffrin sezono končala s 1.723 točkami, Tina Maze pa jih je pred štirimi leti osvojila 2.414.

VSL (M), štartna lista: 1 A. PINTURAULT FRA 2 M. FAIVRE FRA 3 S. LUITZ NEM 4 L. K. HAUGEN NOR 5 M. HIRSCHER AVT 6 H. KRISTOFFERSEN NOR 7 F. NEUREUTHER NEM 8 V. MUFFAT JEANDET FRA 9 Ž. KRANJEC SLO 10 L. DE ALIPRANDINI ITA 11 A. MYHRER ŠVE 12 P. SCHÖRGHOFER AVT 13 M. OLSSON ŠVE 14 M. FELLER AVT 15 F. EISATH ITA Prva vožnja ob 16.00, druga ob 18.30. SL (Ž), štartna lista: 1 N. LOESETH NOR 2 F. HANSDOTTER ŠVE 3 S. STRACHOVA ČEŠ 4 P. VLHOVA SLK 5 W. HOLDENER ŠVI 6 V. VELEZ ZUZULOVA SLK 7 M. SHIFFRIN ZDA 8 M. GISIN ŠVI 9 B. SCHILD AVT 10 K. TRUPPE AVT 11 M. MEILLARD ŠVI 12 A. BUCIK SLO 13 E. WIKSTRÖM ŠVE 14 C. COSTAZZA ITA 15 M. SKJÖLD NOR Prva vožnja ob 17.00, druga ob 19.30.

T. O.