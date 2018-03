Kranjec na vitranški strmini prvič v elitni sedmerici

Za mlade bo nastop velika šola

1. marec 2018 ob 17:02

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Na 57. pokalu Vitranc bosta glavna domača aduta Štefan Hadalin in Žan Kranjec, ki se na veleslalomu odkrito spogleduje s stopničkami.

Na domačih tekmah bo nastopilo sedem smučarjev. Ob Kranjcu in Hadalinu bodo priložnost dobili mlajši iz nižjih kategorij, ki se urijo na tekmah FIS in evropskih pokalih. Na startu prve vožnje sobotnega veleslaloma bodo Kranjec, Hadalin, Aljaž Dvornik, Žan Grošelj in Borut Božič. Na startu nedeljskega slaloma pa bodo ob Kranjcu in Hadalinu še Dvornik, Grošelj, Matevž Rupnik in Žan Špiler.

Glavni trener slovenske moške ekipe za tehnične discipline Klemen Bergant je o pričakovanjih glavnih dveh slovenskih adutov jasen: "Za Štefa in Žana so cilji znani. Žan bo prvič na žrebu v prvi sedmerici in bo torej lahko dobil številko na startu od 1 do 7. Upam, da bo dobil številko 1 in potem je cilj, da ostane tam, kjer je imel startno številko. Za mlade pa bo nastop na Pokalu Vitranc velika šola. Prvič bo startal tekmovalec, rojen v tem tisočletju."

Kranjec želi dokazati, da sodi v elitno sedmerico

"Seveda si želim, da bi na petkovem žrebu startnih številk dobil številko 1, vendar pa se s številkami ne obremenjujem. Vsaka številka od ena do sedem je dobra, upam, da se bom tudi na koncu uvrstil v najboljšo sedmerico in bom s tem dokazal, da sodim zraven," je povedal Kranjec, ki ima z vitranško strmino še neporavnane račune in se v dozdajšnjih nastopih pred domačimi navijači ni prebil višje od 16. mesta. Po tretjem mestu v Alta Badii in po odličnem nastopu na olimpijskem veleslalomu, kjer je bil četrti, prihaja na domačo tekmo z izvrstno popotnico.

Po Južni Koreji ni bilo časa za daljše obdobje regeneracije, saj sta se Kranjec in Hadalin takoj začela pripravljati na nadaljevanje svetovnega pokala. Trenirala sta tudi v Kranjski Gori, sicer ne na tekmovalni progi, to bodo vsi tekmovalci lahko preizkusili v petek na prostem treningu. "Opravil sem tudi nekaj kondicije, šel na trening in dobil še zadnje občutke," je dejal prvi slovenski adut in dodal: "Zagotovo si želim na domači tekmi narediti dober rezultat, ključno je smučanje in na to se bom osredotočil."

Hadalin se je že privadil na domači sneg, potem ko je specifična korejska snežna podlaga kar nekaj preglavic povzročala vsem evropskim tekmovalcem. "Počutim se v redu, nisem imel večjih težav s privajanjem, zdravje je tudi dobro. Obema disciplinama posvečam enako pozornost, zato se bom obeh tekem lotil enako."

