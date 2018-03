Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 24 glasov Ocenite to novico! Žan Kranjec je po prvi vožnji na tretjem mestu. Foto: Reuters VIDEO Favorit Hirscher bo odprl... VIDEO Kranjec glavni slovenski... VIDEO Konec tedna v znamenju po... Dodaj v

TV SLO 2/MMC: Kranjec po 1. vožnji tretji, v finalu tudi Hadalin

Hirscher v vodstvu z veliko prednostjo

3. marec 2018 ob 08:02,

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 12:12

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

V Kranjski Gori je končano uvodno dejanje 57. Pokala Vitranc, prva vožnja veleslaloma. Vodi Avstrijec Marcel Hirscher, najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec pa je na tretjem mestu.

Hirscher, ki je imel štartno številko ena, je bil na prvi progi 73 stotink hitrejši od Norvežana Henrika Kristoffersena, Kranjec in Francoz Alexis Pinturault pa zaostajata sekundo in 41 stotink. Težka postavitev in zahtevne razmere z agresivnim snegom so zahtevale številne odstope, od najboljših 15 veleslalomistov jih je pet končalo v snegu.

V finale se je uvrstil še en Slovenec. Štefan Hadalin je s številko 55 zasedel 30. mesto in bo tako odprl drugo vožnjo, ki se bo začela ob 12.30. Studijski del prenosa na TV Slovenija 2 in MMC-ju že poteka.

Organizatorji imajo sicer sladke skrbi, saj je narava z njimi tokrat zelo dobro sodelovala. V Zgornjesavski dolini je prava zima. Če so se na podkorenski strmini v zadnjih letih spopadali z visokimi temperaturami in razmočeno podlago, je letošnji Vitranc tak, kot so si ga lahko samo želeli, je za Radio Slovenija poročal Marko Cirman. Dovolj debela snežna podlaga in nizke temperature so zagotovilo za spektakel, v odlični formi je tudi slovenski adut Kranjec, pred dvema tednoma četrti na olimpijskem veleslalomu v Pjongčangu. Tekmo je začel s štartno številko sedem, po 22 letih je bil prvi slovenski veleslalomist v elitni sedmerici.

"Imamo zelo solidno bazo, debelo več kot pol metra. Malo težav je povzročalo sneženje prejšnji teden, saj je bilo treba sneg stalno odstranjevati. Mislim, da smo to kar uspešno naredili," je za Radio Slovenija pred tekmo povedal Srečko Medven, generalni sekretar organizacijskega komiteja.

Druga vožnja bo ob 12.30.



Šporn se uradno poslavlja

Dan je poseben tudi za Kranjskogorčana Andreja Šporna, ki bo danes uradno končal kariero. Šporn, ki je 1. decembra dopolnil 36 let, je odločitev o koncu športne poti sporočil 8. decembra lani na novinarski konferenci v Celju v družbi mlajših smučarskih kolegov iz ekipe za hitre discipline. Po smukaško se bo po strmini spustil pred začetkom druge vožnje veleslaloma.

Največji uspeh je Šporn dosegel leta 2010, ko je skoraj zmagal na slovitem smuku v Kitzbühelu. Za 28 stotink sekunde ga je edini prehitel Švicar Didier Cuche. Petelinji greben je poskrbel tudi za konec njegove kariere. Januarja lani si je na uradnem treningu strgal sprednjo križno vez. Po rehabilitaciji, med katero je uvidel, da koleno ni pripravljeno za nadaljevanje kariere, se je odločil, da bo povlekel črto pod tekmovalno pot.

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:10,12 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,73 3. Ž. KRANJEC SLO 1,41 . A. PINTURAULT FRA 1,41 5. L. NESTVOLD HAUGEN NOR 1,64 6. V. MUFFAT JEANDET FRA 2,20 7. M. FELLER AVT 2,32 8. L. DE ALIPRANDINI ITA 2,45 9. R. WINDINGSTAD NOR 3,11 10. J. MURISIER ŠVI 3,14

30. Š. HADALIN SLO 4,92

Zunaj finala: 41. Ž. GROŠELJ SLO 7,62 42. B. BOŽIČ SLO 7,85

Odstop: Faivre, Olsson, Eisath, Ligety, Fanara, Kilde, Caviezel, Myhrer, Dvor- nik ... Druga vožnja bo ob 12.30.

