Kranjec prvi Slovenec po 22 letih v elitni sedmerici

514. del rubrike Športni SOS

2. marec 2018 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

V zadnjih letih se z besedo doping največ povezuje Rusijo, zato ni presenetljivo, da so prav športniki iz te države zaradi dopinga na zimskih olimpijskih igrah izgubili največ medalj.

Na portalu Športni SOS po koncu iger v Pjongčangu nadaljujemo odgovore na vaša olimpijska vprašanja. Še vedno ste vabljeni k zastavljanju vprašanj.

1.117. Žan Kranjec bo v Kranjski Gori v veleslalomu nastopil v prvi sedmerici. Kdaj je bil nazadnje slovenski veleslalomist član elitne sedmerico?

Aleš Smrekar

Od tega je minilo več kot 22 let. Nazadnje je bil del elitne sedmerice Jure Košir, ki je 16. januarja 1996 v Adelbodnu nastopil s štartno številko 3. Nastopil je slabo, saj je na prvi progi dosegel 30. čas in se nato finalnemu nastopu odpovedal. V naslednji reviziji FIS-ovih točk je padel iz prve sedmerice. Jure Košir je bil ravno ta teden gost podkasta Številke (vabljeni k branju in ogledu ter poslušanju).

Zelo blizu preboja v elitno sedmerico je bil Mitja Kunc, ki je ob koncu sezone 1999/2000 in na začetku naslednje 2000/2001 nekaj časa na FIS-ovi lestvici zasedal osmo mesto.

Žan Kranjec je letošnjo sezono na FIS-ovi veleslalomski lestvici začel na 17. mestu, 28. decembra se je prebil med prvih 15. Na olimpijske igre je odšel na 10. mestu. V Pjongčangu mu je le malo zmanjkalo do olimpijske medalje, zato mu je pa četrto mesto toliko izboljšalo FIS-točke, da se je prebil na skupno sedmo mesto, kar pomeni, da ga v Kranjski Gori prvič čaka ena od prvih sedmih številk. Aktualna lestvica velja do konca sezone, kar pomeni, da bo med najboljših sedem nastopil tudi na finalu v Äreju.

1.118. Zanima me, katere države so na zimskih olimpijskih igrah zaradi dopinga izgubile največ medalj in katere so jih na ta način največ pridobile?

Matjaž Mandelj

Zaradi dopinga je na zimskih olimpijskih igrah največ medalj izgubila Rusija, in sicer kar 12 (deset kot Rusija po eno pa pod zastavo Sovjetske zveze in olimpijsko zastavo - na letošnjih igrah je namreč goljufal igralec krlinga Aleksander Krušelnicki). Rusi so še devet medalj izgubili na igrah v Sočiju, a je CAS pred tedni razveljavil prvotno diskvalifikacijo.

Na drugi strani dobitnikov medalj so Norvežani, ki so na ta račun pridobili štiri medalje. Zanimivo, do zdaj edini dopinški primer na letošnjih igrah, ki je vplival na medalje, se je zgodil ravno med omenjenima državama. Mešana ruska ekipa v krlingu je v boju za bron premagala Norveško, zaradi prej omenjenega primera Krušelnickega pa sta bron dobila Norvežana.

Štiri odvzete ruske medalje v Sočiju (v bobu in biatlonu) za zdaj še niso bile uradno podeljene četrtouvrščenim tekmovalcem.

1.119. Občutek imam, da je na letošnjih olimpijskih igrah precej zmagovalcev iz Sočija obranilo naslov olimpijskega prvaka. Kakšna je primerjava s prejšnjimi igrami? Ali je več športnikov ubranilo olimpijski naslov letos v Pjongčangu ali pred štirimi leti v Sočiju?

Andrej Iskra

Zanimivo, razmerje je popolnoma enako. V Sočiju je namreč 15 športnikov (oziroma štafet, ekip) ubranilo naslov olimpijskega prvaka, ki so ga v isti disciplini osvojili v Vancouvru 2010. Tudi letos je v Pjongčangu natanko 15 olimpijskih prvakov ubranilo zlato, ki so ga dobili že v Sočiju.

Le dva športnika sta sicer zlato medaljo osvojila na prav vseh treh omenjenih igrah (Vancouver 2010, Soči 2014 in Pjongčang 2018). V teku na 15 kilometrov je to uspelo Švicarju Dariu Cologni, na 5000 metrov pa hitrostnemu drsalcu Svenu Kramerju.

Slavko Jerič