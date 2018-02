Kranjec s sijajno drugo vožnjo tik pod zmagovalnim odrom

Hirscher razred zase, Kristoffersen do srebra

18. februar 2018 ob 02:10,

zadnji poseg: 18. februar 2018 ob 10:43

Pjongčang - MMC RTV SLO

Žan Kranjec je na olimpijskem veleslalomu končal na nehvaležnem četrtem mestu. Z odlično drugo vožnjo je pridobil kar pet mest. Z ogromno prednostjo je zmagal Marcel Hirscher, ki ima tako na teh igrah že dve zlati medalji.

Avstrijec se je sprostil po zlati medalji v kombinaciji. S štartno številko pet je brez napak odpeljal prvo vožnjo, v finalu pa je še povišal prednost. Drugo mesto je zasedel Henrik Kristoffersen, ki je zaostal sekundo in 27 sekund. Tretji je bil Alexis Pinturault. Francoz je izgubil eno mesto, štiri stotinke je zaostal za Norvežanom.



25-letni Kranjec je bil po prvi vožnji deveti, za Hirscherjem je zaostajal sekundo in 25 stotink. V finalni vožnji je odpeljal odlično. Zaostal je za Kristoffersenom, a je nato ostal na drugem mestu vse do zadnjih dveh nastopov.

"Z drugo vožnjo, pa tudi s celo tekmo sem zelo zadovoljen. V prvi je bilo še nekaj možnosti za napredek. Če bi bil to svetovni pokal, bi bil res. Za najvišja mesta pa se mora res vse poklopiti, potreben pa je tudi kanček športne sreče," je vožnjo za TV Slovenija ocenil Kranjec.

Le Franko boljši na olimpijskem veleslalomu

Boljši od Kranjca je bil na olimpijskih igrah izmed Slovencev le Jure Franko, ki je leta 1984 v Sarajevu osvojil srebro, kar je bila prva slovenska medalja na zimskih olimpijskih igrah v zgodovini. Četrti na igrah je bil tudi Bojan Križaj leta 1980 v Lake Placidu, kjer je za dve stotinki sekunde izgubil dvoboj za bron z Avstrijcem Hansom Ennom.

Štefan Hadalin je v finalu z 29. napredoval na 21. mesto. Miha Hrobat in Martin Čater prve vožnje nista končala, skupaj pa je bilo na startu kar 110 tekmovalcev.

Ligety izgubil upanje pred slalomom

Branilec naslova iz Sočija in dvakratni olimpijski zmagovalec Ted Ligety je po 15. mestu razočaran novinarjem sporočil, da Južno Korejo verjetno zapušča. "To je to verjetno zame na teh igrah. Razmišljal sem, da bi mogoče poskusil še v slalomu, vendar smo ugotovili, da bi imel zares visoko štartno številko, s katero potem nimaš pravih možnosti. Verjetno se bom vrnil v Evropo in se pripravil na preostanek svetovnega pokala. Preprosto težek dan. V sebi nisem imel prave hitrosti, žal na ravno najbolj neprimeren dan," je razočaran dejal Ligety, potem ko mu forme iz kombinacije, ko je zasedel peto mesto, ni uspelo prenesti na nedeljsko preizkušnjo.

O zmagovalcu Hirscherju pa je dejal: "Iz tekme v tekmo je izreden in to je v tem športu, kjer nihče drug ne odpelje vsake tekme popolno, fenomenalno. Na vsaki preizkušnji iz sebe potegne le najboljše."

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 2:18,04 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +1,27 3. A. PINTURAULT FRA 1,31 4. Ž. KRANJEC SLO 1,73 5. T. FANARA FRA 1,79 6. V. MUFFAT JEANDET FRA 1,81 7. M. FAIVRE FRA 1,95 8. L. K. HAUGEN NOR 2,19 9. L. MEILLARD ŠVI 2,41 10. M. OLSSON ŠVE 2,66 ... 21. Š. HADALIN SLO 3,62

Odstop: Feller, Murisier, Kilde, De Aliprandini, Jansrud, Hrobat, Čater ... Tonetti (5. po 1. vožnji)

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:08,27 2. A. PINTURAULT FRA +0,63 3. L. K. HAUGEN NOR 0,66 4. R. TONETTI ITA 0,75 5. M. FAIVRE FRA 0,79 6 T. FANARA FRA 0,95 7. M. OLSSON ŠVE 1,04 8. V. MUFFAT JEANDET FRA 1,17 9. Ž. KRANJEC SLO 1,25 10. H. KRISTOFFERSEN NOR 1,31 ... 29. Š. HADALIN SLO 3,26 Odstop: Feller, Murisier, Kilde, De Aliprandini, Jansrud, Hrobat, Čater ...

A. G., Ž. K.