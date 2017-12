Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 13 glasov Ocenite to novico! Žan Kranjec se je izkazal s sedmim mestom. Foto: Reuters Štefan Hadalin je prejšnji teden v Beaver Creeku osvojil svoje prve veleslalomske točke v karieri. Bil je 16. Foto: Reuters Dodaj v

Pinturault končal Hirscherjev niz veleslalomskih zmag

Žan Kranjec 7., Štefan Hadalin 27.

9. december 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 9. december 2017 ob 13:24

Val d'Isere - MMC RTV SLO

Alexis Pinturault je tako kot lani zmagal na veleslalomu na težki progi Face de Bellevarde v Val d'Iseru, zelo dobro je smučal tudi Žan Kranjec, ki je bil sedmi.

Kranjec si bo s tem spet priboril štartno mesto med elitno enajsterico. Dopoldne je s štartno številko 17 začel neprepričljivo, bil na prvem vmesnem času več kot sekundo počasnejši od Marcela Hirscherja, toda do cilja je znižal zaostanke na 67 stotink in zasedel sedmo mesto. Po njegovem nastopu ga ni prehitel nihče več. V finalu je zadržal visoko mesto in se na tekmah svetovnega pokala tretjič v karieri veselil uvrstitve med deseterico. Nove točke je osvojil tudi Štefan Hadalin, ki se je s številko 55 prebil na 21. mesto, v finalu pa je naredil preveč napak in zdrsnil na 27. mesto.

Hirscher s seboj odnesel modro zastavico

Na vrhu je spet novo ime, če seveda gledamo le letošnjo zim. Francoz Alexis Pinturault je ponovil lansko zmago na enem izmed najtežjih veleslalomov in slavil svojo 20. zmago v svetovnem pokalu. Po prvem nastopu je Pinturault na tretjem mestu za vodilnim Hirscherjem zaostajal le 12 stotink, v finalu pa mu je šlo na roke tudi to, da je Hirscher že v zgornjem delu naredil večjo napako, nato pa še zajel modra vratica in deset sekund s seboj nosil zastavico. Štirkratni zmagovalec veleslalomov v Val d'Iseru se je moral po nizu štirih veleslalomskih zmag zadovoljiti s tretjim mestom.

Drugi je bil Stefan Luitz, ki je prvo zmago kariere zgrešil za 28 stotink, so pa to njegove šeste veleslalomske stopničke v karieri. Zaradi sneženja so progo nekoliko skrajšali. V nedeljo bo v Val d'Iseru še slalom.

Prejšnjo nedeljo v Beaver Creeku sta Kranjec in Hadalin zasedla 14. in 16. mesto.

Končni vrstni red: 1. A. PINTURAULT FRA 1:51,18 2. S. LUITZ NEM +0,28 3. M. HIRSCHER AVT 0,54 4. M. FAIVRE FRA 0,78 5. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,90 6. A. SCHMID NEM 1,01 7. Ž. KRANJEC SLO 1,10 8. M. FELLER AVT 1,66 9. M. OLSSON ŠVE 1,73 10. T. FANARA FRA 1,96 11. J. MURISIER ŠVI 2,16 ... 27. Š. HADALIN SLO 3,82 Odstop: Leitinger (1. vožnja) ...

Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 56,74 2. S. LUITZ NEM +0,10 3. A. PINTURAULT FRA 0,12 4. H. KRISTOFFERSEN NOR 0,31 5. M. FAIVRE FRA 0,38 6. M. OLSSON ŠVE 0,41 7. Ž. KRANJEC SLO 0,67 8. A. SCHMID NEM 0,82 9. F. EISATH ITA 0,83 10. T. FORD ZDA 0,89 11. M. FELLER AVT 1,20 12. J. MURISIER ŠVI 1,26 13. L. NESTVOLD HAUGEN NOR 1,27 ... 21. Š. HADALIN SLO 1,89

Odstop: Leitinger ...

T. O.