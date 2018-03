Kranjec sedmi na vitranško progo, začenja favorit Hirscher

Srečko Meden, generalni sekretar organizacijskega odbora, zaradi odlične sezone Kranjca pričakuje po dolgem času tudi ogromno navijačev v ciljni areni: "To potegne gledalce predvsem iz Slovenije in jutri je napovedan velik obisk, mislim, da bo vzdušje in število gledalcev tako, kot še ni bilo." Foto: www.alesfevzer.com

Na štartu veleslaloma bo pet Slovencev

2. marec 2018 ob 16:52,

zadnji poseg: 2. marec 2018 ob 19:27

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

Kranjec je po treningu deloval zelo sproščeno in samozavestno, kar črpa iz najboljših predstav v karieri: "Želja je zanesljivo velika, počutim se dobro, tudi preizkus terena mi je bil všeč, tako da bo zagotovo jutri dobra tekma in dobra podlaga, jaz pa bom dal vse od sebe. Podlaga se mi zdi dobra, zagotovo ni bila še optimalna, vseeno je ponekod še nekaj mehkega snega, kjer je očiščeno, se mi zdi dobra podlaga, ko bodo progo postavili, bodo še 'zabručali' in po mojem mnenju zna biti dobro. Načrt je, da dam vse od sebe, da vsak zavoj izpeljem maksimalno, da dobro odpeljem progo in to je to," je dejal Kranjec.

Kranjec: To bo boj za vsak centimeter Alpski smučarji so danes dopoldne preizkusili tekmovalno progo na tako imenovanem prostem oziroma hang treningu.

Preostala slovenska četverica bo nosila številke od 55 do 69. Prvo vožnjo bodo začeli še Štefan Hadalin (55), Aljaž Dvornik (63), Žan Grošelj (65) in 17-letni Borut Božič (69), ki bo v soboto doživel svoj debi v svetovnem pokalu.

Hirscherju za rojstni dan globus?

V vlogi branilca zmage bo avstrijski as, dvakratni olimpijski šampion iz Pjongčanga v veleslalomu in kombinaciji Hirscher, ki lahko že v soboto še pred finalnim veleslalomom sezone v Aareju potrdi peti veleslalomski mali kristalni globus za najboljši veleslalomski seštevek v sezoni. Smučar iz Annaberga, ki je ravno danes dopolnil 29 let, je v Kranjski Gori zbral že dvanajst uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je štirikrat zmagal.

Hirscher bo naskakoval redek dosežek. Le Švicar Carlo Janka in Američan Ted Ligety sta v isti sezoni, potem ko sta osvojila olimpijski veleslalom, zmagala tudi na prvem veleslalomu za svetovni pokal po olimpijskih igrah. Janka leta 2010 kot olimpijski šampion iz Vancouvra v Garmischu, Ligety pa leta 2014 kot olimpijski šampion iz Sočija v Kranjski Gori.

Ligety po dveh letih v Kranjski Gori

Med tistimi, ki so preizkusili progo in bodo med nastopajočimi, je bil tudi 33-letni Ligety s šestimi zmagami, vse je dosegel v veleslalomu, rekorder Kranjske Gore. "Se že zelo veselim, da bom lahko po dveh letih znova tekmoval v Kranjski Gori. Ta hrib mi je bil v preteklosti zelo naklonjen. Ta strmina mi je res všeč in tudi zelo rad smučam na njej ter se zelo veselim tekme. Videli bomo, kakšne so moje možnosti. Je zelo težko povedati, letos sem imel dobre in slabe vožnje, bomo videli, kaj bo," je dejal Ligety, s 24 zmagami v disciplini v svetovnem pokalu tretji najboljši veleslalomist v zgodovini, pred njim sta zgolj Hirscher (26) in sloviti Šved Ingemar Stenmark (46).

Kostelića kar vleče, da bi smučal

Po vitranški strmini se je znova zapeljal tudi hrvaški as Ivica Kostelić, ki je po koncu tekmovalne poti v vlogi svetovalca v hrvaški ženski in moški ekipi za svetovni pokal. V tej vlogi je bil tudi v Južni Koreji. "Na tej strmini tukaj sem zelo veliko smučal - kot otrok, v svetovnem pokalu -, svojo zadnjo zmago sem osvojil prav tukaj (na slalomu leta 2013). Lep 'hang' je. Ko je tako lepo pripravljen, kot je danes, te kar vleče, da bi smučal," je v slovenščini slovenskim novinarjem dejal Kostelić.

Med tistimi, ki bi lahko pokvarili načrte avstrijskemu šampionu Hirscherju, je tudi francoski as Alexis Pinturault: "Je zelo dobro. Danes ni bilo tako trdo, pod tem pa je ledeno, sloj kompaktnega snega, zelo dobra preparacija. Po olimpijskih igrah nisem imel pravega treninga, prišli smo včeraj, bo zelo težko, ampak mislim, da bo enako za vse. Tukaj je še jet lag, tako da sem neprespan. Težko govorim o svojih možnostih, ampak na tekmi se lahko vse zgodi. Marcel je vsekakor najmočnejši smučar v veleslalomu, mislim, da bom moral vztrajati pri svojem smučanju in dati vse od sebe, če bom hotel kar koli narediti."