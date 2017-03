Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Evropska odbojkarska zveza želi s turnirji v odbojki na snegu popularizirati odbojkarsko igro. Foto: OZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kranjska Gora gosti odbojkarje na snegu

Nastopa deset slovenskih dvojic

14. marec 2017 ob 17:27

Kranjska Gora - MMC RTV SLO/STA

Kranjska Gora bo med 17. in 19. marcem gostila peti turnir evropske serije v odbojki na snegu.

Z novim vodstvom Evropske odbojkarske zveze (CEV) so organizirali tudi nekatera nova tekmovanja za večjo popularizacijo odbojkarske igre. V letošnji sezoni je CEV začel serijo turnirjev v odbojki na snegu, med prireditelji pa je tudi Kranjska Gora, kjer bodo nastopile najboljše evropske ekipe v odbojki na mivki iz osmih držav – Avstrije, Hrvaške, Češke, Slovaške, Nemčije Madžarske, Poljske in Slovenije.

Slovenske barve bo branilo deset slovenskih ekip, osem v moški in dve v ženski konkurenci. Največ možnosti za visoko uvrstitev imata aktualna državna prvaka v odbojki na mivki Daniel Pokeršnik in Tadej Boženk, ki sta pred mesecem dni na turnirju na nadmorski višini 2.650 metrov na Alborzu v Iranu osvojila peto mesto.

"Najina želja je, da bi se v Kranjski Gori lahko pomerila s Poljakoma Michalom Matyjo in Piotrom Janiakom, ki sta naju ustavila v četrtfinalu. Kakšnih velikih razlik med igranjem na mivki in snegu ni, drugačna je le taktika v obrambi, drugo je bolj ali manj isto kot na mivki. Konkurenca bo močna, večina tujih ekip je v tekmovalnem ritmu, medtem ko bo to za naju šele drugi turnir. Upam, da bo na najini strani tudi sreča," je na predstavitvi kranjskogorskega turnirja v odbojki na mivki dejal Pokeršnik.

Turnir na Snežni plaži

Turnir se bo odvijal na Snežni plaži pod smučiščem Kekec v Kranjski Gori, tekme se igrajo na dva osvojena niza do enajste točke, finalni obračuni se bodo začeli v nedeljo predvidoma ob 15. uri. V moški konkurenci sta prva favorita Poljaka Matyja in Janiak, med prijavljenimi je tudi Čeh Robert Kufa, ki je leta 2015 slavil zmago na turnirju v odbojki na mivki 2015 v Ljubljani, v ženski konkurenci pa sta v vlogi favoritinj Poljakinji Michalina Tokarska in Justyna Tylutki.

A. V.