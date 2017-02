Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Lani je v Kranjski Gori obe tekmi dobil Marcel Hirscher. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kranjska Gora nared za 56. pokal Vitranc

V soboto veleslalom, v nedeljo slalom

23. februar 2017 ob 14:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mednarodna smučarska zveza je svetovnemu pokalu alpskih smučarjev 4. in 5. marca v Kranjski Gori prižgala zeleno luč.

Vodja tekmovanja Aleš Vidic je snežnemu kontrolorju Emmanuelu Couderju poslal videozapis o razmerah na progi, debelini in gostoti snežne podlage, kontrolor pa je na daljavo odobril tekmovanje. V primerjavi z lani naj bi bilo vreme organizatorjem že 56. tekmovanja za pokal Vitranc veliko bolj naklonjeno. Februarsko sneženje je prineslo še nekaj dodatnih centimetrov snega na progo, ki je zasnežena z zadostno količino naravnega in kompaktnega snega.

"Proga je pripravljena. To seveda še ne pomeni, da bodo zdaj lahko počivali do tekem, čaka nas še nekaj dela na tekmovalni progi in njeni pripravi, v soboto nas čaka polivanje z vodo in utrjevanje zgornjega dela strmine. Potem pa se bomo ravnali v skladu z vremenom. Če bo snežilo, se bomo odločali, ali bomo novozapadli sneg odstranili ali ga bomo utrdili, seveda upoštevajoč tudi temperature. Baza tekmovalne proge je pripravljena," je povedal generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Medven.

Najboljši alpski smučarji se bodo prvič po svetovnem prvenstvu v St. Moritzu v Kranjski Gori merili v tehničnih disciplinah. V soboto bo na podkorenski strmini veleslalom, v nedeljo pa še slalom. Začetek obeh prvih voženj bo ob 9.30, finalni pa bosta na sporedu ob 12.30.

Obe tekmi bosta pomenili še zadnjo priložnost za alpske smučarje, da si zagotovijo manjkajoče veleslalomske in slalomske točke za zaključek sezone, ki bo s finalnimi tekmami v ameriškem Aspnu.

Medven je zagotovil, da bodo v Kranjski Gori nastopili vsi prejemniki odličij s pravkar končanega svetovnega prvenstva s prvim zvezdnikom Avstrijcem Marcelom Hirscherjem, ki bo na pokalu Vitranc branil lanski veleslalomsko in slalomsko zmago.

R. K.