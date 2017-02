Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Aljaž Krefl bo do konca sezone igral za Spartak iz Subotice. Foto: NK Olimpija Ko sem lansko poletje zapuščal Olimpijo, sem se šele zavedel, za kako velik klub gre. Vračam se v znano okolje in komaj čakam, da spet zaigram v zelenem dresu. Rok Baskera Rok Baskera se je vrnil v 'zmajevo gnezdo'. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krefl in Ejup posojena do konca sezone, vrnitev Baskere

Krefl s Spartakom iz Subotice v boj za Evropo

8. februar 2017 ob 14:05

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Branilca Olimpije Aljaž Krefl in Leo Ejup do konca sezone ne bosta več nosila dresa aktualnih slovenskih državnih prvakov. V Olimpijo pa se je medtem vrnil Rok Baskera.

Krefl, ki igra na mestu levega bočnega branilca, bo do konca sezone kot posojen igralec igral za Spartak iz Subotice, osrednji branilec Ejup pa za Radomlje.

Oba nekdanja slovenska reprezentanta do 21 let v jesenskem delu sezone nista dobila prav veliko priložnosti za igranje, še zlasti to velja za 22-letnega Ejupa, ki je v Ljubljano prišel na začetku letošnje sezone iz Krke. Nekaj več je igral Krefl, ki je na začetku sezone imel težave s poškodbo.

Krefl v boj za Evropo

Medtem ko se bo Ejup z Radomljami v spomladanskem delu sezone boril za obstanek med elito, se bo Krefl s subotiškim Spartakom, ki je trenutno osmi v prvi srbski ligi, potegoval za mesta, ki še prinašajo mesto v Evropi. Pred prihodom v Olimpijo v lanski sezoni je Krefl, ki bo 20. februarja praznoval 23. rojstni dan, igral za velenjski Rudar. Oba igralca imata veljavno pogodbo s klubom do konca sezone 2018/19.

Baskera spet v Ljubljani

K Olimpiji se je iz Krškega vrnil krilni napadalec Rok Baskera. 23-letni Celjan, ki je med letoma 2012 in 2016 za zmaje zbral 52 nastopov, v katerih je dosegel dva gola, je podpisal pogodbo do konca sezone. "Ko sem lansko poletje zapuščal Olimpijo, sem se šele zavedel, za kako velik klub gre. Vračam se v znano okolje in komaj čakam, da spet zaigram v zelenem dresu. Nikoli nisem skrival svoje privrženosti do meni ljubega kluba, v katerem sem odigral nekaj dobrih tekem, a se tudi težje poškodoval, tako da nisem uspel pokazati vsega, kar znam," je po podpisu pogodbe z Olimpijo dejal Baskera.

Prestopa padla v vodo

Iz ljubljanskega kluba so še sporočili, da sta prestopa nizozemskega desnega bočnega branilca Thijsa Boume in angleškega krilnega napadalca nigerijskih korenin Nathana Oduwe padla v vodo.

M. L.