Miro Kregar je v treh dneh preplaval 10 kilometrov, prekolesaril 421 kilometrov in pretekel 84 kilometrov. Foto: Facebook Dodaj v

Kregar stopnjeval uvrstitev do končnega petega mesta

Zadnji dan v teku z 11. na peto mesto

26. november 2018 ob 10:38

Honolulu - MMC RTV SLO, STA

Slovenski triatlonec Miru Kregar je na ultramaratonu za svetovno prvenstvo na Havajih zasedel peto mesto, postal pa je svetovni prvak med veterani nad 50 let.

Kregar je zaradi padca pred prvenstvom nastopil rahlo poškodovan. Prvi dan je končal na 14. mestu, drugi dan kot sedmi napredoval na 11., tretji dan pa z zmago v tekaškem delu na skupno peto. Zanj je bil bo to najbrž zadnji triatlon na Havajih, doslej je v dvajsetih letih in 13 nastopih na njem v absolutni konkurenci enkrat zmagal, dodal pa še tri druga in dve tretji. Z izjemo dveh odstopov se je vselej uvrstil med najboljših pet.

Letošnje svetovno prvenstvo se je v marsičem razlikovalo od predhodnih. Ker je pred časom izbruhnil vulkan Mauna Loa in zalil ceste ter zbrisal z obličja zemlje par vasi, so bili organizatorji primorani spremeniti kolesarsko progo tako prvi kot drugi dan. Prvi dan so v 145 km nanizali 2.000 višinskih metrov, drugi dan pa v 276 km kar 4.000. Desetkilometrski plavalni del in 84 kilometrski tekaški del sta ostala enaka.

R. K.