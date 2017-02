Krhin še naprej v nezavidljivem položaju

Do tekme proti Škotski manj kot dva meseca

1. februar 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z eno nogo je bil že v Birminghamu, nato se je vrnil v Granado in tam ostaja tudi po koncu prestopnega roka v Španiji. Pred Renejem Krhinom so težki tedni in trd boj za igralne minute.

26-letni Štajerec je bil eden izmed junakov oktobrskih tekem proti Slovaški in Angliji, manj kot dva meseca pred naslednjim reprezentančnim izzivom na Škotskem pa je v zelo nezavidljivem položaju, potem ko se na začetku januarja ni odločil, da sprejme ponudbo iz angleške druge lige, o kateri sta se oba kluba že dogovorila, manjkal je le še njegov podpis. Kako zdaj prepričati trenerja Lucasa Alcaraza, da mu nameni več priložnosti?

"V 11 tednih pred božičem je bil štiri tedne z reprezentanco, tri tedne poškodovan, v preostalem času pa ga nisem videl, da bi bil z glavo 100-odstotno pri Granadi. Potem je odnos spremenil. Pomembnost nogometaša pa se pokaže na igrišču in zdaj se nahaja v tem položaju: pokazati mora svojo pomembnost," je recept, s katerim bi Krhin lahko uspel, Alcaraz razkril pred 10 dnevi pred tekmo proti Espanyolu.

V soboto spet obsedel na klopi

Zaradi kazni Ucheja Agboja je Slovenec nato na tistem srečanju res dobil priložnost za igro, prvič po 1. oktobru, a s svojo predstavo ob porazu s 3:1 ni upravičil trenerjevega zaupanja, da bi računal nanj tudi preteklo soboto na gostovanju pri Villarrealu (2:0). Tam je Krhin znova obsedel na klopi, pa čeprav je Uche tudi tokrat še počival zaradi rdečega kartona.

Poročevalec časnika Ideal iz Granade je po porazu proti Espanyolu med drugim kritiziral njegovo pasivnost pri prvem in tretjem zadetku, ko ni pravočasno zaprl prostora strelcema, predstavo označil za "grozno", in dodal, da je pojasnila razloge, zakaj je pri Alcarazu v drugem planu. Ta je moštvo prevzel 3. oktobra.

Krhin je povedal, da po treh mesecih neigranja ni mogel dati 100 odstotkov, a da to ni izgovor. Zaveda se, da mora trdo trenirati, da bo lahko dal ekipi najboljše, kar zna. Številni so pričakovali, da bo v zadnjem trenutku morda vseeno zamenjal klub, vendar se to ni zgodilo. Z Granado, ki je na zadnjih šestih tekmah osvojila le dve točki, se bo boril za obstanek med špansko elito. Če ji bo lahko kaj pomagal ...

Edina tekma Reneja Krhina v La Ligi v zadnjih štirih mesecih (Espanyol - Granada, 3:1, 21. januarja) - ogled v Youtubu:



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.



