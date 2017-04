Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Rene Krhin je na tekmi med Granado in Celta Vigom odigral 74 minut. Foto: EPA Jasmin Kurtić je dosegel edini zadetek Atalante na Olimpicu, ki je bil dovolj za točko proti drugouvrščeni ekipi italijanskega prvenstva Romi. Foto: EPA Josip Iličić je proti Empoliju zatresel prečko. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krhin z novim trenerjem do nove priložnosti

Kurtićeva sezona vse boljša

17. april 2017 ob 12:32

Granada/Rim - MMC RTV SLO

Prvič po 21. januarju je v dresu Granade v nedeljo na zelenico stopil Rene Krhin, ki je proti Celta Vigu odigral 74 minut, a zmage gostujoče ekipe mu ni uspelo preprečiti (0:3).

Krhin, ki je pred nedeljsko tekmo na stadionu Los Carmenes nazadnje za Granado igral 21. januarja, ko je proti Espanyolu zbral 77 minut, je 10. aprila dobil novega trenerja. Vodstvo kluba iz Andaluzije se je odločilo prekiniti sodelovanje z Lucasom Alcarazom, reševanje sezone predzadnje ekipe španskega prvenstva pa je zaupalo Tonyju Adamsu.

Nekdanji legendarni branilec Arsenala in angleške izbrane vrste je bil nazadnje trener leta 2011, ko je vodil ekipo Gabale. Kot kaže, se je Anglež odločil, da bo vsak igralec pri njem dobil novo priložnost za dokazovanje. Tudi Krhin, ki je tekmo začel v vezni liniji gostiteljice obračuna.

Vredno pa je omeniti, da zaradi poškodbe 50-letnik iz Romforda ni mogel računati na vezista Isaaca Cuenco, ki je nazadnje igral na tekmi z Deportivom 5. aprila. Krhin je na zelenici odigral 74 minut, Adams ga je zamenjal z Jeremiejem Bogo takoj po drugem prejetem zadetku, a to ni kaj dosti pomagalo. Granada je le nekaj trenutkov po Krhinovem odhodu klonila še tretjič.

26-letni Mariborčan je soigralcem podajal z 78-odstotno uspešnostjo, dobil je pet zračnih dvobojev, dvakrat je s svojo podajo ustvaril (pol)priložnost za zadetek, ki pa ga Andaluzijci vseeno niso dosegli. Granada se bo v naslednjem krogu španskega prvenstva v gosteh pomerila s Sevillo.

Letos odlični Kurtić zadel še na Olimpicu

V Italiji je od slovenskih reprezentantov največ pozornosti požel Jasmin Kurtić, ki je zatresel mrežo Rome na Olimpicu in z Atalanto večno mesto zapustil neporažen (1:1). 28-letnik iz Črnomlja se je v 22. minuti lepo znašel v kazenskem prostoru gostiteljev, Andrea Conti mu je z leve strani serviral natančno podajo, ki jo je Kurtić z natančnim strelom z levico spremenil v zadetek. Vratar Wojciech Szczesny je bil povsem nemočen. Za delitev točk je v drugem polčasu poskrbel Edin Džeko. Kurtić igra letos odlično, postal je nepogrešljiv člen v udarni enajsterici kluba iz Bergama, v Rimu je v soboto dosegel šesti prvenstveni zadetek v sezoni, s čimer je izenačil strelski dosežek iz vseh preostalih sezon, ki jih je odigral na Apeninskem polotoku. V dresu Palerma je zadel enkrat, dvakrat je bil natančen za Torino, enkrat se je med strelce vpisal kot nogometaš Fiorentine, dvakrat je za Atalanto zadel lani.

Zajc še čaka na priložnost

Medtem ko je Kurtić z Atalanto osvojil točko, pa je Chievo Boštjana Cesarja in Valterja Birse ostal praznih rok v Cagliariju (4:0). Ob visokem porazu je Boštjan Cesar odigral vso tekmo, prejel je tudi rumeni karton v 76. minuti zaradi spotikanja Joaa Pedra, Birsa na Sardinijo zaradi povišane temperature ni odpotoval. V Serie A je tekmo odigral še Josip Iličić, ki je s Fiorentino na svojem stadionu klonil pred Empolijem (1:2). Iličić je v igro vstopil po dobri uri igre, v 74. minuti je že premagal gostujočega vratarja Lukasza Skorupskega, a se je žoga odbila od prečke. Miha Zajc na klopi Empolija ni dočakal nove priložnosti za dokazovanje po 12. februarju, ko je dobil nekaj drobtinic na gostovanju pri Interju.



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

Mitja Lisjak