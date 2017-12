Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Na progi ptic roparic je bil najhitrejši Vincent Kriechmayr. Foto: Reuters Martin Čater je s prepričljivo in tekočo predstavo osvojil 15. mesto, kar je njegov najboljši dosežek na tekmah v Beaver Creeku. Pred dvema letoma je bil na tem prizorišču svetovnega pokala 18., prav tako na superveleslalomu. Foto: Reuters Splošno gledano sem kar zadovoljen. Z rezultatom sem zadovoljen, z vožnjo pa tudi, a delno. V zgornjem delu bi lahko odsmučal bolje. Boril sem se maksimalno, kar pa zadeva tehnični del in linije, pa na vrhu ni bilo vse optimalno. Martin Čater Sorodne novice Jubilejna 20. zmaga Jansruda, Kline 19. Dodaj v

Kriechmayr v Beaver Creeku do prve zmage v karieri, Čater 15.

Čater najboljši med Slovenci

1. december 2017 ob 18:35,

zadnji poseg: 1. december 2017 ob 21:28

Beaver Creek - MMC RTV SLO

Avstrijec Vincent Kriechmayr je na progi ptic roparic v Beaver Creeku dobil superveleslalom in se veselil prve zmage v karieri. Najboljši Slovenec je bil Martin Čater, zasedel je 15. mesto.

26-letni Avstrijec je štartal s številko 3, ugodne razmere pa so ga potisnile na prvo mesto na drugem veleslalomu sezone. Progo je prevozil s časom 1:09,71 minute.

Kriechmayr je osvojil premierno zmago v svetovnem pokalu, potem ko je bil trikrat na stopničkah. V Beaver Creeku doslej ni bil boljši od desetega mesta.

Norvežan Kjetil Jansrud je za zmagovalcem zaostal 23, Avstrijec Hannes Reichelt pa 33 stotink sekunde.

Čater do najboljšega osebnega dosežka

Od slovenske četverice na startu drugega superveleslaloma v sezoni se je najbolj izkazal Čater. Celjan je bil na prvem superveleslalomu v sezoni v Lake Louisu 23., tokrat pa je s prepričljivo in tekočo predstavo osvojil 15. mesto, kar je njegov najboljši dosežek na tekmah v Beaver Creeku. Pred dvema letoma je bil na tem prizorišču svetovnega pokala 18., prav tako na superveleslalomu.

Čater je nastopil s startno številko 22, ob prihodu v cilj je njegov zaostanek, 1,29 sekunde, zadoščal za takrat 13. čas. Do konca sta ga prehitela le še dva tekmovalca. Pred njim se je s številko 20 na progo pognal izkušenejši Boštjan Kline, ki pa je na progi delal preveč napak. Zaostanek 1,98 sekunde v cilju je pomenil takrat 17. mesto, do konca pa je izgubil še 12 mest za končni 29. dosežek superveleslalomske preizkušnje. Na superveleslalomu v Lake Louisu je bil 19.

Klemen Kosi, nastopil je takoj po prvi trideseterici s številko 32, je na enem izmed zavojev zamudil naslednja vrata in po napaki odstopil. Zadnji slovenski nastop je bil pri številki 55, ki jo je nosil Tilen Debelak (42.; +2,53), ki je uvrstitev med najboljših trideset zamudil za 44 stotink sekunde.

V Beaver Creeku bo v soboto na sporedu smuk s petimi Slovenci na startu, četverici danes nastopajočih se bo pridružil še Miha Hrobat, v nedeljo pa bo sledil še veleslalom z dvema Slovencema na startu, Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom.

V vodstvu Jansrud

Po štirih tekmah je na vrhu skupne razvrstitve v boju za veliki kristalni globus Jansrud z 225 točkami, drugi je Kriechmayr, tretji Norvežan Aksel Lund Svindal. Čater in Kline sta edina Slovenca, člana slovenske moške reprezentance, z osvojenimi točkami svetovnega pokala v novi sezoni. V skupnem seštevku je Čater na 28. mestu, Kline pa je 34.

ALPSKO SMUČANJE

SVETOVNI POKAL (M)

BEAVER CREEK, superveleslalom

Končni vrstni red: 1. V. KRIECHMAYR AVT 1:09,71 2. K. JANSRUD NOR +0,23 3. H. REICHELT AVT 0,33 4. A. THEAUX FRA 0,44 5. A. PINTURAULT FRA 0,53 6. A.-L. SVINDAL NOR 0,60 . M. MAYER AVT 0,60 8. A.-A. KILDE NOR 0,67 9. A. SANDER NEM 0,79 10. D. THOMAS NEM 0,83 . D. PARIS ITA 0,83 12. T. TUMLER ŠVI 0,94 ... 15. M. ČATER SLO 1,29 29. B. KLINE SLO 1,98 42. T. DEBELAK SLO 2,53

Odstop: Kosi ...

SKUPNI VRSTNI RED Superveleslalom (po dveh tekmah): 1. K. JANSRUD NOR 180 točk 2. V. KRIECHMAYR AVT 129 3. H. REICHELT AVT 120 4. M. FRANZ AVT 92 5. A. L. SVINDAL NOR 85 6. A.-A. KILDE NOR 82 7. A. THEAUX FRA 66 8. D. PARIS ITA 62 9. C. INNERHOFER ITA 60 10. P. FILL ITA 47 ... 19. M. ČATER SLO 24 25. B. KLINE SLO 14

SKUPNI VRSTNI RED SKUPNO (4/37) 1. K. JANSRUD NOR 225 točk 2. V. KRIECHMAYR AVT 158 3. A. L. SVINDAL NOR 145 4. H. REICHELT AVT 132 5. B. FEUZ ŠVI 128 6. A.-A. KILDE NOR 122 7. M. MAYER AVT 120 8. M. FRANZ AVT 116 9. A. THEAUX FRA 102 10. F. NEUREUTHER NEM 100 ... 28. M. ČATER SLO 30 34. B. KLINE SLO 20





D. S.