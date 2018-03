Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Najboljši štirje na super-G-ju v Areju Foto: Reuters Dodaj v

Kriechmayr v manj kot 24 urah do druge zmage

Slovencev ni bilo na štartu

15. marec 2018 ob 11:52,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 12:53

Are - MMC RTV SLO

Vincent Kriechmayr je najboljše prihranil za konec sezone in na finalu v Åreju po smuku slavil še v superveleslalomu. Mali globus je že pred zadnjo tekmo osvojil Kjetil Jansrud.

Kriechmayr je na šprinterskim superleslalomu, ki so ga skrajšali zaradi vremenskih nevšečnosti, smučal pod 50 sekundami. Posledično so bile tudi razlike izjemno majhne.

Najbolj se mu je približal Christof Innerhofer, ki je zaostal za štiri stotinke. Tretje mesto sta si razdelila Aksel Lund Svindal in Thomas Dressen z zaostankom osmih stotink. Nastopil je tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala Marcel Hirscher in zasedel deseto mesto. Prvega in 15. je ločilo le 51 stotink.

"Tekme res nisem mogel mirno spremljati. Prav vsak, ki se je spustil za mano, je bil kandidat, da me prehiti, a na koncu se je vse srečno izteklo. Za mano sta res fantastični tekmi, ki mi bosta vlili dodatno voljo za treninge. Vsekakor je tudi dobro, da sem zmagal na progi, kjer bo naslednje leto svetovno prvenstvo," je bil zadovoljen Kriechmayr

Avstrijec si je s tretjo zmago v svetovnem pokalu zagotovil tudi drugo mesto v skupnem seštevku superveleslaloma. Tretji je Svindal.

Slovenci se niso uvrstili na finale na Švedskem.

Končni vrstni red: 1. V. KRIECHMAYR AVT 49,43 2. C. INNERHOFER ITA +0,04 3. A. L. SVINDAL NOR 0,08 . T. DRESSEN NEM 0,08 5. H. REICHELT AVT 0,15 6. K. JANSRUD NOR 0,19 7. M. CAVIEZEL ŠVI 0,23 8. J. FERSTL NEM 0,37 9. C. WALDER AVT 0,42 10. M. HIRSCHER AVT 0,43 11. M. ODERMATT ŠVI 0,44 12. M. FRANZ AVT 0,45 13. M. MAYER AVT 0,46 . A. PINTURAULT FRA 0,46 15. D. COOK KAN 0,51



Superveleslalom (6/6): 1. K. JANSRUD NOR 400 točk 2. V. KRIECHMAYR AVT 320 3. A. L. SVINDAL NOR 274 4. H. REICHELT AVT 267 5. M. FRANZ AVT 226 6. J. FERSTL NEM 195 7. C. INNERHOFER ITA 189 8. M. MAYER AVT 180 9. B. FEUZ ŠVI 174 10. A. THEAUX FRA 169 ... 26. B. KLINE SLO 45 29. M. ČATER SLO 33 51. K. KOSI SLO 2



Skupno (35/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.520 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 1.205 3. A. L. SVINDAL NOR 886 4. K. JANSRUD NOR 884 5. B. FEUZ ŠVI 856 6. A. PINTURAULT FRA 707 7. V. KRIECHMAYR AVT 704 8. T. DRESSEN NEM 672 9. M. MAYER AVT 622 10. H. REICHELT AVT 535 35. Ž. KRANJEC SLO 227 51. M. ČATER SLO 133 68. B. KLINE SLO 83 78. Š. HADALIN SLO 58 97. K. KOSI SLO 42 154. M. HROBAT SLO 3

